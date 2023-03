Osmel Sousa habla tras su salida de La Casa de Los Famosos 3: “En realidad no me importó”

Y así sucedió. Osmel Sousa se convirtió en el eliminado número 10 de La Casa de Los Famosos 3. Por supuesto que “El Zar de La Belleza” no perdió oportunidad de hablar a las cámaras de Telemundo y opinar qué piensa sobre su fin en el reality show.

Entrevista a Osmel Sousa/ La Casa de Los Famosos 3/ Video: cortesía de Telemundo.

“Bueno de mi salida de La Casa de Los Famosos 3… No sé qué decirte… Yo la esperaba la semana pasada. Cuando vi que fue Arturo (Carmona) el que se fue…. Dije: -Si esta semana me nominaron, esta semana me van a volver a nominar-…Porque en esta casa hay gente que quiere que yo salga“, aseguró el cubano Osmel Sousa.

Sin embargo después titubeó y cambió su percepción sobre su salida de LCDLF 3: “… La Materialista también tiene su público dominicano… En realidad no me importó… Me siento no sé si bien o mal. Está muy reciente y no lo tengo computado…”, agregó Osmel. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Por supuesto y como ya mostró dentro de La Casa habló de cómo ve a los compañeros que aún siguen en la contienda por los $200,000 dólares que se llevará el logre llegar a la final: “Sé de qué pie cojean. Tuve el privilegio de ser un poquito hipócrita… Estaba aquí y allá y así fue cómo pude estar y que me atendiera… Porque yo no vine a esta casa a estar limpiando baños”.

El artífice de la mayoría de las Miss Venezuela y experto en belleza dijo que estaba muy feliz de reírse y pasar tiempo en LCDLF, aunque no le gustara en ocasiones la actitud de muchos de ellos y hasta cómo dormían. “Si lo analizo bien como que no estoy tan triste… Eso se va poner color de hormiga en esa casa”, sentenció Osmel Sousa. View this post on Instagram A post shared by Fans Osmel Sousa G10 (@fansosmelsousa)

Además dice que todos piensan que Paty Navidad es la competidora más fuerte y él está convencido de que no es así. Al parecer, El Zar de La Belleza tiene todo muy bien analizado y asegura que eliminarán al todo el Cuarto Tierra.

Por último, Osmel Sousa concluyó sobre el reality show de Telemundo: “Me llevo una experiencia maravillosa. Nunca había estado en un reality como éste… Esto es una producción maravillosa… Todo lo que pasó a nivel de producción me encantó…. Una experiencia increíble que no olvidaré nunca.”

