Osmel Sousa confiesa ser mala cama y que eso lo hizo fracasar en el amor

“El Zar del Belleza“, Osmel Sousa, y el responsable de preparar a las mujeres más bellas del mundo: las venezolanas. Y ojo que esto lo dice el libro del Récord Guinness y todos los títulos de belleza que tiene ese país en el Miss Universo, Miss Mundo, Miss International y muchos concursos más. Esto sin mencionar que también estuvo en las primeras ediciones de Nuestra Belleza Latina en calidad de juez. Ahora Osmel Sousa, el pionero del Miss Venezuela ha dado a conocer un lado muy personal en una entrevista con el periodista y presentador de televisión venezolano, Luis Olavarrieta, en el que asegura que es mala cama.

“Si hiciera un análisis de toda mi vida sentimental y sexual, te puedo decir que soy considerado mala cama“, se le adelantó a Osmel Sousa a Luis Olavarrieta antes que é mismo le preguntara por temas del corazón. De hecho, le dio muy frontalmente: “Yo sé por dónde vienes tú. Tú siempre preguntas por el amor”.

“Yo pensaba que yo me enamoraba, decía -ay qué maravilla-. Y como soy tan mala cama, lo más probablemente es que me mandara para el sipote… Entonces yo sufría horrores y a los tres días se me pasaba“, agregó Osmel Sousa con el desparpajo y la irreverencia que lo caracterizan. “A mí nunca me ha gustado dormir con nadie. Ni un perro, ni un ser humano, ni nadie al lado mío”, reveló de una manera muy honesta. También dijo que de joven sufrió mucho porque: “No podía ser él”. De Cuba viajó a Venezuela y en ese país dijo que pudo ser todo lo que ya era libremente y mucho más. Asegura que: “Es un venezolano que nació en Cuba”. View this post on Instagram A post shared by Osmel Sousa (@zardelabelleza)

Osmel Sousa es un hombre sincero, honesto, fuerte, que no pone reparo a la hora de decir o que piensa. En material profesional, su trabajo ha sido reconocido por todos los países del mundo. Organizaciones de belleza de otras naciones lo han contratado para que prepare a sus reinas y además, ahora la organización Miss Venezuela, después de su renuncia, ha pedido encarecidamente que vuela a preparar a las Miss Venezuela. Sin duda, el preferido de la ex Miss Universo Alicia Machado, Osmel Sousa es un hacedor de belleza con una habilidad extraordinaria y una personalidad muy difícil de reemplazar. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

