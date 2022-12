Juan Rivera, Osmel Sousa y La Materialista confirmados a La Casa de Los Famosos 3

Más personalidades se suman a la lista de participantes que dirán presente en la tercera edición de La Casa de Los Famosos y esto ¡se pone bueno! Juan Rivera, Osmel Sousa y La Materialista son los más recientes confirmados.

A pocas semanas del estreno de la nueva temporada, a través de su perfil de Instagram de Telemundo, La Casa de Los Famosos 3 reveló el nombre de tres estrellas que competirán por llegar a la final y llevarse el gran premio en efectivo, ellos son Juan Rivera, Osmel Sousa y La Materialista.

Desde que se revelaron los nombres de Juan, Osmel y La Materialista, los comentarios de los seguidores de La Casa de los Famosos no se han hecho esperar. Otros tantos se han interesado en la producción al saber que en esta oportunidad estas estrellas se han sumado a esta edición en la que también participarán Paty Navidad, Aylin Mujica y Arturo Carmona.

El próximo 17 de enero del 2023 es la fecha escogida para el gran estreno de Telemundo y de esta nueva entrega de LCLF3 en la que otros famosos y dos fanáticos se instalarán bajo el mismo techo para vivir en aislamiento total durante muchas semanas, donde las emociones se pondrán a flor de piel. View this post on Instagram A post shared by La Casa De Los Famosos 3 (@lacasadelosfamosos.tv)

Una vez más el guatemalteco Héctor Sandarti y la mexicana Jimena Gallego, tendrán la importante tarea de conducir la exitosa producción del reality show de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by La Casa De Los Famosos 3 (@lacasadelosfamosos.tv)

La Casa de los Famosos 3

Juan Rivera, es actor, cantante y youtuber, miembro de una de las familias más destacadas de la música regional mexicano, hermano menor de la fallecida Jenni Rivera. Ha cosechado una exitosa carrera en la industria musical con la interpretación de populares temas como Mi Gusto Es, Oveja Negra y La Parranda. Ha tenido en los últimos años varias polémicas con sus sobrinos, los hijos de La Diva de La Banda: Chiquis Rivera, Jacqie, Jenicka , Mike y Johnny.

El cubano Osmel Sousa estaría trabajando con Telemundo por segunda vez. Durante un tiempo estuvo trabajando con la casa televisiva como jurado de Nuestra Belleza Latina. Además, ha alcanzado la fama como “Zar de la Belleza” por los años dedicado a la preparación de las reinas de belleza del Miss Venezuela y varias en el mundo entero. No teme decir lo que piensa y sus gustos son bastantes extrovertidos y “exquisitos”. View this post on Instagram A post shared by Osmel Sousa (@zardelabelleza)

Por su parte, Yameyry “La Materialista” Ynfante, es una rapera, vedette y actriz dominicana, se ha posicionado por ser la primera intérprete en género urbano en obtener 100 millones de reproducciones en YouTube por su tema “La Chapa Que Vibran”.

