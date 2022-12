Hijos de Jenni Rivera le dan con todo a Juan y a Rosie Rivera en el aniversario 10 de su muerte

Mucho ha sufrido la familia Rivera entera no sólo por la muerte de Jenni Rivera sino por todo lo que ha sucedido en estos 10 años de desaparición física de La Diva de La Banda. El distanciamiento entre los hijos de Jenni y algunos de sus hermanos Rosie y Juan Rivera esta vez escaló otro nivel y terminaron dándose con todo en Twitter.

Como ya hemos visto este año, Chiquis Rivera, Jacqie Rivera, Mike Rivera, Jenicka Lopez y Johnny López han estado trabajando duramente por rendirle un merecido tributo a Jenni Rivera justo ahora que se cumplen 10 años del aniversario de su trágica muerte. Al mismo tiempo, Juan Rivera y Rosie Rivera, tíos de los hijos de la cantante de regional mexicano también rindieron un tributo a su hermana que no fue tomado del todo bien por los muchachos. lol using my moms death/ her belongings for advertisement is a different type of asshole— jenicka lopez🖤 (@jenicka_lopez) December 12, 2022

Jenicka Lopez escribió: “Jajaja usar la muerte de mi madre / sus pertenencias para publicidad es un tipo diferente de******”. Johnny Lopez, el menor de los hijos de Jenni Rivera agregó: “A veces no hay un catalizador para que las personas abandonen tu vida. A veces simplemente te separas y eso está bien”. Imagine , the last person you have to try to exploit being your little sister, and being so opportunistic that you choose your big sisters death anniversary to do so— Mighk Rivera (@mighk_rivera) December 9, 2022

Sin embargo, Mike fue más: “Imagínese, la última persona que tiene que tratar de explotar es su hermana pequeña, y siendo tan oportunista que elige el aniversario de la muerte de su hermana mayor para hacerlo“. Se presume que esto era refiriéndose a Rosie Rivera y Juan Rivera su participación en Univision para dar a conocer un tema que lanzaron en honor a Jenni, “Déjame el instructivo”. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Chiquis Rivera se limitó a apoyar y compartir los pensamientos de sus hermanos y, a través de la música, dedicarle un cálido homenaje a Jenni con una versión de Paloma Blanca. Esto sumado a la tienda de ropa que ahora también la fallecida cantante, a la estrella del Paseo de Hollywood y a los diversos tributos que han venido realizando de la mano de academias como Billboard y Latin Grammy.

Sin duda, cada uno de los familiares de Jenni Rivera la recordaron a su manera. Por ahora les dejamos justo el video musical que le dedicara Chiquis a su madre.

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera confiesa a Jorge Ramos que quiso suicidarse

Chiquis Rivera perdonó a su padre por el abuso que sufrió de niña, dijo a Jorge Ramos

Chiquis confiesa qué sintió al grabar “Si No Te Hubieras Ido” de Marco Antonio Solis

Lupillo Rivera se conmueve hasta las lágrimas durante homenaje a Jenni Rivera: “Es bonito recordar”

‘El Gordo y La Flaca’ muestra cómo lucen las casas de Jenni Rivera a 10 años de su muerte

“Who Killed Jenni Rivera?”: Anuncian nueva serie sobre el trágico final de La diva de la banda