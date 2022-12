Chiquis Rivera perdonó a su de su padre por el abuso que sufrió de niña, dijo a Jorge Ramos

Tras generar un sinfín de titulares por noticias que aseguraban que Chiquis Rivera se encuentra en los mejores momentos de su vida, hoy se ven algo empañadas tras salir a la luz pública sus declaraciones con respecto a los abusos que sufrió por parte de su padre, cuando era tan solo una niña. Aunque a muchos se nos revuelva el estómago y nos traigan malos recuerdos de la muy querida Abeja Reina, ella le aseguró a Jorge Ramos, que lo perdonó.

Chiquis Rivera se sinceró y contó detalles de uno de los momentos más fuertes de su vida, al ser abusada sexualmente por su padre, José Trinidad Marín. Durante ella, su hermana Jacqie Rivera y su tía Rosie Rivera, estuvieron sometidas a los abusos del padre de las hijas de Jenni Rivera.

Aunque se trata de un tema bastante delicado, Chiquis aseguró que ella lo perdonó. La religión y la fe hizo que esto fuera parte de su pasado y que pudiera encaminarse hacia el perdón. Dijo que ha habla con él desde la prisión en que se encuentra, pero que jamás de eso y que él tampoco le ha pedido perdón, cosa que admitió que quiere escuchar.

Según su relato frente a las cámaras la plataforma digital de Univision, Vix+, Chiquis le dijo a Jorge Ramos que le generaba cierto estrés cuando llegaba el día de visitas con su papá. Asegura que el mismo era un padre regular y hasta cuidadoso durante el día pero que, por la noche, todo cambiaba. También dijo que recuerda cómo trató de proteger a Jacqie de los abusos lo más que pudo hasta que sucedió de manera inminente.

Chiquis Rivera y las consecuencias del abuso

En la entrevista que se llevó a cabo en la mansión de Chiquis Rivera ubicada en Chino Hills en California dijo que por mucho tiempo el estrés se había apoderado de ella y que eso la llevó a tener probemas en el estómago.

Fue su tía Rosie Rivera la que le terminó contando a Jenni Rivera lo sucedido. De inmediato, la cantante de regional mexicano tomó cartas legales en el asunto. José Trinidad Marín fue encontrado culpable y condenado a 31 años de cárcel.

La propia Diva de La Banda también sufrió abusos por parte de su ex pareja, pero no permitió que pasara por debajo de la mesa el dañó a sus hijas y a su hermana. Así que hizo que cayera sobre él todo el peso de la ley.

Por su parte, Chiquis dice que no guarda rencor para con su papá y que, aunque él no le ha pedido perdón, ella se dio el regalo de hacerlo y de no albergar esos sentimientos negativos en su corazón.

