Adamari López: ¿Va o no a La Casa de Los Famosos 3?… Esa es la pregunta que muchos se hacen, y nos hacen, desde que comenzó no solo a correr el rumor, sino desde que Cristian Zuárez, ex de Laura Bozzo, compartió una gráfica, donde están los supuesto participantes de esta nueva temporada, y entre ellos está la presentadora de ‘Hoy Día’.

¿Sí? ¡No! La respuesta es que absolutamente no. No solo no la convocó Telemundo para formar parte, sino que ella tampoco lo aceptaría, pues no estaría dentro de sus opciones de trabajo.

Así mismo nos lo confirmó la propia Adamari, quien nos dijo ella no aceptaría participar de un reality de este tipo por una siempre razón: “Estar lejos de mi hija no es opción para mí”.

Sin contar que en este momento tiene un gran desafío por delante: la nueva etapa de ‘Hoy Día’ de la cual es la única presentadora que quedó de la versión anterior, incluso de la etapa de ‘Un Nuevo Día’.

Recordemos que en ‘La Casa de los Famosos 2’, quien sí participó fue su ex y padre de su hija, Toni Costa, quien tenía como sueño ganar para comprar una casa para compartir con Alaïa, si bien no ganó, aunque llegó a la final, sí pudo darle ese hogar a la pequeña.

Perro volviendo a la nueva temporada de ‘Las Casa de los Famosos 3’, que comienza el 17 de enero del 2023, sí ya tiene confirmado sus presentadores, se repite la misma fórmula de la pasada: Héctor Sandarti y Jimena Gallego.

Este próximo martes, Telemundo compartirá quiénes serán los participantes, pero por lo pronto ya se filtró que estarían varios de los llamados ‘ex’: Cristian Zuarez ex de Laura Bozzo; Bobby Larios ex de Niurka Marcos; y Sebastián Caicedo ex de Carmen Villalobos.

‘La Casa de los Famosos 3’ será la primera apuesta grande de Telemundo para el comienzo de año 2023, en busca de capturar el rating en lo que se ha convertido, hasta el momento su show de mayor éxito.

REVIVE EL MOMENTO EN EL QUE GANA IVONNE MONTERO LA TEMPORADA 2:

