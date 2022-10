Ya dejó de ser una especulación de redes… Confirmado, Toni Costa no ganó ‘La Casa de los Famosos’ pero sí el sueño del hogar que le prometió a Alaïa. Él mismo nos la presentó en un emotivo video que subió a su cuenta de Facebook con su pequeñita de la mano.

Como él mismo lo dijo, e incluso nos lo contó en exclusiva en su momento, su motivación mayor cuando aceptó ser parte de ‘La Casa de Los Famosos’ era ganar para con ese dinero comprar un hogar para él y Alaïa.

Si bien no ganó, aunque llegó a la final, de todos modos pudo cumplir ese sueño, no en base a un premio, sino de mucho trabajo. Luego de varias pistas y misteriosos mensajes, esta tarde Costa confirmó que, aunque no le fue fácil y tuvo muchas pruebas en el camino, ya le entregaron la casa, que ya no solo compartirá con su adorada hija, sino también, en un futuro no tan lejano, con su pareja Evelyn Beltrán y el pequeño de ella Timothy.

Evelyn Beltrán y Toni Costa. Foto: Toni Costa

En el video que puedes encontrar en su página de Facebook, se lo ve entrando de la manito de su hija Alaïa, en la puerta hay un enorme ramo de globos, que Toni que agradeció a Evelyn, pues fue su sorpresa y su manera de estar presente.

La casa que compró el bailarín español queda en un reparto en Miami, el hogar que tanto soñó es a estrenar y cuenta con 3 cuartos, como para que todos en la familia que esta formando tengan su lugar, y por supuesto ¡Cuando lo visite su madre, doña Carmen! Al que se enteró, junto al resto de su familia en el momento que Toni y Alaïa le dieron la sorpresa desde la casa.

MIRA EL MOMENTO EN QUE NOS COMPARTÍA SU SUEÑO:

