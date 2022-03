Toni Costa sobre su novia Evelyn Beltrán: “Ella no se metió en mi relación y yo no me metí en la de ella”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Ella no se metió en mi relación y yo no me metí en la de ella”… Así de directo fue Toni Costa en una entrevista que le hicieron en ‘Al Rojo Vivo’ luego de que nosotros anunciáramos en exclusiva que entrará en ‘La Casa de los Famosos’ 2.

Desde que Evelyn Beltrán apareció en escena, y luego Toni confirmara que sí es su novia, comenzaron los rumores de que si ella sería la tercera en discordia… De que si la razón que tanto ha hablado Adamari López de que la separación se debió a que ella necesitaba ser respetada tenía su nombre.

Pues Azucena Cierco se lo preguntó directamente y él fue claro: “Esta es una relación muy joven, llevamos unos meses, en el amor no hay tiempo… Yo conocí a Evelyn en una clase en agosto, y comenzamos a salir en septiembre, fueron 5 meses que llevaba solterito porque la separación fue a finales de abril“.

También aclaró de si Evelyn estaba con el padre de su hijo cuando comenzaron a salir: “Ella no se metió en mi relación porque yo ni la conocía, y yo no me metí en su relación porque ella estaba separada cuando comenzamos a salir“, aseguró.

También contó que Alaïa sí sabe que su papá tiene novia, pero que no la conoce en persona porque considera que aún no es tiempo de verse cara a cara, que todo necesita su proceso, y que él quiere buscar la mejor manera de que se relacionen.

Recordemos que hace unos días, cuando Adamari visitó ‘La Mesa Caliente’, aseguró que su hija no sabía que Toni tenía novia, que por eso no quería hablar del tema. Sin embargo, ahora el bailarín dice que sí habló con su hija y que la niña sí lo sabe.

También le preguntaron si le gustaría participar de ‘La Casa de los Famosos’ y aseguró que, aunque extrañaría mucho a Alaïa, es un hombre de retos. Pero, como sabe, aunque ni él, ni Telemundo lo han anunciado oficialmente, nosotros te podemos confirmar que sí entrará a reality.

