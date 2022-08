Jorge Bernal llama rata a Salvador Zerboni de la Casa de los Famosos 2 delante de Adamari López

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jorge Bernal ha llamado rata a Salvador Zerboni, uno de los semifinalistas en el reality de la cadena Telemundo, La Casa de los Famosos 2. Esto a propósito de ser el invitado especial en Hoy Día durante toda la semana. El cubano le preguntó justo a Adamari López si se imaginaba que Toni Costa llegara hasta el final de la competencia y la puertorriqueña terminó opinando entre “tres y dos”.

“No me sorprende que esté entre los últimos cinco invitados”, responde la conductora de Hoy Día viendo con insistentemente a Jorge Bernal, quien decía cuáles son sus preferidos. “A mí me sorprende…. Porque yo pensé que la estrategia de Toni no iba a funcionar, pero le funciona.. Me convertí en fanático de Toni las últimas 4 ó 5 semanas… Zerboni es media rata.. Daniella, olvídate, pero fanático así… Ivonne o Toni”, agregó Jorge Bernal ex conductora de Suelta la Sopa sobre los participantes que están llegando a la final en La Casa de los Famosos 2. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Adamari López por su parte dijo que siempre confió en que el padre de Alaïa lo haría excelentemente bien: “Lo veo entre los tres finalistas. Veo a Ivonne, que me gustaría mucho…. Y veo a y Zerboni”. Además Jorge Bernal le preguntó por si Toni le había comentado qué haría con los $200, 000 dólares si llega a ganar La Casa de Los Famosos 2, a lo que la Adamari López dijo que sí pero que era algo relacionado con la hija que tienen en común y que espera que cumpla con lo prometido. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

