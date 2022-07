Salvador Zerboni sale en defensa de Ivonne Montero por malos tratos en “La Casa de los Famosos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El reality “La Casa de los Famosos” se encuentra en la recta final y sigue dando mucho de qué hablar por las fricciones que se han dado entre Daniella Navarro, Laura Bozzo e Ivonne Montero. Sin embargo, fue el propio Salvador Zerboni quien decidió salir en defensa de la cantante mexicana ante la ola de críticas que ha recibido. ¡Aquí te contamos los detalles!

La bomba detonó mientras la dupla conformada por la venezolana y la peruana charlaban sobre las historias de vida que Montero ha compartido durante el desarrollo de la competencia.

Bozzo y Navarro se pronunciaron de manera negativa al respecto, afirmando que ante sus ojos nada de lo que Ivonne ha dicho es verdad.

“Quiere dar lastima, contar historias que a nosotros no nos puede contar porque no se lo creemos. ¿Por qué le va a contar la historia? si ya nadie le cree ya ni el padre nuestro”, puntualizó Daniella. “Y sacando a la pobre hija como escudo, que me parece tan horrible, pero bueno. Escudo, escudo, escudo”, añadió Laura Bozzo.

Si bien Toni Costa, Nacho Casano y Salvador Zerboni no participaron en dicho intercambio de palabras, no pasó mucho tiempo antes de que un comentario encendiera la molestia de este último, lo que provocó que saliera en defensa de Ivonne Montero. Y es que Daniella Navarro expresó su disgusto ante las diferencias que la cantante ha confesado tener con sus padres.

“No es por apoyarla, pero creo que es de cada quién. No sabemos cómo sea el papá ni como sea ella con ellos… Sí, siempre sabía que estaban como peleados pero nunca adentré a saber. No me atrevo a juzgarlos”, sentenció Zerboni, quien hace unos años mantuvo un romance con Montero.

Te puede interesar:

• Daniella Navarro arma escena de celos a Salvador Zerboni por culpa de Ivonne Montero

• Así es la casa de Salvador Zerboni, ex de Ivonne Montero que llega a ‘La Casa de los Famosos 2’

• VIDEO: Así fue la asquerosa broma que le jugó Salvador Zerboni a Laura Bozzo en ‘La casa de los famosos’