Jorge Bernal estará en Hoy Día toda la semana. Llegó presumiendo músculo a Telemundo

El ex conductor de Suelta la Sopa, el queridísimo Jorge Bernal, será el conductor invitado al programa matutino de Telemundo, Hoy Día, durante toda la semana. Comenzó hoy lunes casi de madrugada y llegó bailando y mostrando su buena figura al quitarse el blazer y subirse las mangas de su franela para presumir sus músculos.

Apenas llegó a al set de Hoy Día y Jorge Bernal ya hacía gala de su buen humor. Mismo que le conocimos en el desaparecido y polémico programa de entretenimiento Suelta La Sopa. Ahora estará junto a su querida amiga Adamari López, Nacho Lozano, Quique Usales, la Chiquibaby y demás colaboradores toda la semana llevando alegría a los hogares hispanos que sintonizan Telemundo. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Jorge Bernal no salió de la planta televisa al terminarse Suelta La Sopa como muchos de sus compañeros. Telemundo lo ama, el público también y por eso lo seguimos viendo en proyectos especiales como La Casa de los Famosos 2, La Voz y muchos más. Ahora estará con su particular humor y honestidad compartiendo con los actuales presentadores de Hoy Día. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Han sonado algunos rumores de una posible nueva crisis del programa matutino. Sin embargo, la cadena Telemundo no se ha pronunciado al respecto. Mientras eso no suceda o en su defecto algunos de los talentos lo confirme, este sigue siendo un chisme de pasillo. Lo cierto es que el propio Jorge Bernal recibió cientos de flores en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Hoy Día, en donde los televidentes le piden a Telemundo cosas como estas: “Por favor producción dejen a Jorge para siempre. Es muy divertido”. Sin duda alguna ha sabido ganarse el cariño del público hispano. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

