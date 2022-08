“Por fin, esta pesadilla terminó”, así reaccionó Laura Bozzo tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La presentadora peruana Laura Bozzo, de 69 años, se convirtió, la noche del lunes, en la última eliminada de ‘La Casa de los Famosos 2’ tras ser superada en las votaciones por Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Toni Costa y Nacho Casano, quienes al derrotarla concretaron su pase a la gran final del reality show, donde ya eran esperados por Ivonne Montero.

La salida de ‘La Señorita Laura’ se produjo después de que el público no la beneficiara con sus votos, pues solo recibió el 10% de los sufragios.

El 90% de los votos restantes se dividió entre los otros cuatros habitantes que también estaban nominados.

Aunque no se reveló quién fue el que recibió más votos, ni quién fue el que estuvo más cerca de abandonar la casa, sí se dieron a conocer los porcentajes que les otorgó el público.

El primer lugar recibió el 31.5% de los votos; el segundo el 24.5%; el tercero el 22.5%, mientras que el cuarto tuvo que conformarse con el 11.5%.

Tras saberse eliminada, ‘La Abogada de los Pobres’ tomó la situación con mucho alivio, pues ya no toleraba seguir encerrada con sus compañeros de aventura.

“Me voy, listo y se acabó. Gracias, por fin, esta pesadilla terminó. Gracias Dios mío, por favor”, comentó Laura Bozzo después de que Héctor Sandarti le diera a conocer que era ella la que debía abandonar la casa.

Tras esas primeras declaraciones, Laura Bozzo hizo un breve balance de su participación y se dijo satisfecha de todo lo que logró en los 84 días que estuvo encerrada.

“Muy contenta, de verdad. Me siento muy orgullosa de mi participación, de haber podido ser como soy y salir por la misma razón, porque yo prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad a estar en un lugar donde hay que arrancarse el corazón por 200 mil dólares. Se los regalo”, asestó la Señorita Laura fiel a su estilo poco antes de que llegara a su fin la transmisión. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ llegará a su fin el próximo lunes 8 de agosto y el ganador se hará acreedor a un premio de $200,000 dólares. ¿Quién acompañará a Alicia Machado en el trono de ganadores? View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sigue leyendo:

VIDEO: Mamá de Toni Costa se disculpa por los ataques del ex de Adamari López a Ivonne Montero en ‘La casa de los famosos’

Niurka Marcos y Juan Vidal se comen a besos en su encuentro luego de La Casa de los Famosos 2

VIDEO: Así fue la asquerosa broma que le jugó Salvador Zerboni a Laura Bozzo en ‘La casa de los famosos’