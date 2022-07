Niurka Marcos y Juan Vidal se comen a besos en su encuentro luego de La Casa de los Famosos 2

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que Niurka Marcos se molestara por el actor haber salido del reality de Telemundo, La Casa de Los Famosos 2, Juan Vidal ya se encuentra con la vedette cubana. La emoción de ambos se pudo sentir en un video que publicó ella en su cuenta de Instagram. En el clip se les ve comiéndose a besos, caricias y muchos mimos.

No hay duda que Niurka Marcos está enamorada hasta a los huesos y Juan Vidal no parece estar muy lejos de eso tampoco. La cubana salió a la puerta de la casa a recibir a su galán y hasta los perros se enamoraron de él. En el Instagram de Marcos se puede ver cómo fue este encuentro al tiempo que no se quitaban las manos de encima y hasta hacían íntimas confesiones.

Niurka Marcos dice que a pesar de todas las discusiones, siempre hablaron por teléfono y que pueden entender que las personas negativas no comprendan del todo su relación. La actriz le tenía una cena hecha para Juan Vidal y brindaron por finalmente estar juntos.

Por supuesto habló de los comentarios de Cynthia Klitbo y dijo que Juan Vidal ha visto su imagen dañada por los comentarios de la actriz. Además Niurka Marcos dijo que estuvo en contacto con la familia del actor por todo lo que sucedía mientras él estaba incomunicado.

Mientras Niurka y Juan se encontraban aún en La Casa de Los Famosos, Cynthia Klitbo dio unas declaraciones en las que hablaba del mal carácter de Juan Vidal. También hizo referencia a un dinero que este supuestamente le debe.

En el interín, diversos medios publicaron audios en los que Juan Vidal le hablaba fuerte a Cynthia Klitbo y la acusaba de robar. Por su parte, ella le pide el dinero que supuestamente le prestó para pagar la renta y algunas necesidades básicas de la hija del actor.

Respecto a esto, Juan Vidal dijo que se pondría de acuerdo hace unos días. Ahora en el video con Niurka Marcos dijo que no tocaría el tema por ahora y que lo único que quería era descansar y disfrutar con su nueva novia. Recientemente, Cynthia Klitbo dijo que no se iba a referir más a la cubana. ¡Cynthia Klitbo asegura que Niurka no está a su nivel y por eso evita opinar sobre ella! 😱📺 #VLA #YoSiempreQuieroBailar pic.twitter.com/ts3kK0SDVm— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 27, 2022

Juan Vidal dijo que el viaje a Mérida lo debía a hacer y que está muy feliz de encontrarse en la casa de Niurka después de varias sin semanas sin verse. Bromearon sobre lo que harían después y hasta hicieron confesiones picantes. A pesar de no seguir más en el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos 2, esta pareja parece haber ganado en amor. View this post on Instagram A post shared by Jan La Amante (@janlaamante)

