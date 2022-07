VIDEO: Juan Vidal se defiende de las acusaciones de Cynthia Klitbo y le mandó un recado

Los problemas entre Juan Vidal y Cynthia Klitbo comienzan a tomar otro tenor. Después de que tuvieron una amistad de años que derivó en un tórrido romance que poco a poco se fue tornando hostil. Todo salió a la luz cuando el dominicano ingresó al reality show “La Casa de los Famosos 2” y se le pudo ver teniendo arrumacos con Niurka Marcos. La mexicana, entonces, hizo una serie de fuertes declaraciones en contra de su expareja.

Klitbo lo acusó de supuesta violencia, tras presentar un audio, lo llamó “chichifo” (hombre que se prostituye) y aseguró que le quedó a deber 4 mil dólares de un préstamo que le hizo. Todo esto se presentó sin que Vidal lo supiera al encontrarse en confinamiento, pero ahora que salió expulsado tuvo la oportunidad de aclarar las cosas.

“Una tiene que saber cuándo anda con un hombre y cuando anda con un chichifo. Y esos tienen un precio y se paga”, declaró la actriz el pasado 10 de junio de este 2022.

Durante el programa “La mesa caliente”, Juan Vidal dijo que su nombre está limpio ya que siempre paga sus deudas. Explicó que todo empezó como un modo de apoyo de pareja, algo que aceptó en un momento en que empezó un proyecto. De igual forma aseguró que todo estaba coordinado con su asistente para que le entregara el dinero a Cynthia Klitbo.

“Ella me prestó una parte en pesos mexicanos y una parte en dólares. Al yo entrar a la casa, dejé todo coordinado y la primera parte se la iban a dar en pesos, lo cual ella no aceptó. Entonces bloquea la comunicación, no recibe el dinero, no se coordina y yo pensé que ya estaba todo pagado. Entonces si ella impone esa traba, no entiendo por qué motivo”

JUAN VIDAL