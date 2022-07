VIDEO: Alfredo Adame estalla contra Cynthia Klitbo por culpa de uno de los integrantes de ‘La casa de los famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El polémico conductor Alfredo Adame no para de dar controversiales declaraciones, y esta vez dio de qué hablar al lanzarse contra Cynthia Klitbo asegurando que no le importa la situación en la que se encuentra la actriz tras la denuncia que presentó contra su ex, el actor Juan Vidal, por violencia psicológica.

En un encuentro con los medios, Rey Grupero detalló que acompañó a la Klitbo a presentar una denuncia contra el actor Juan Vidal por violencia psicológica, esto luego de que la actriz señalara a su ex de usarla para ganar fama y sacarle dinero, ya que le debe el equivalente a poco más de 90 mil pesos.

Adame, quien también se convirtió en influencer, detalló que se solicitó una orden de restricción para que Juan Vidal no pueda acercarse a la actriz, aunque todo indica que aún no ha sido notificado ya que aún se encuentra en el reality show “La Casa de los Famosos”.

El ex conductor del programa “Hoy” fue cuestionado sobre si apoyaría a Cynthia ante la denuncia que presentó contra Juan Vidal, lo que provocó que estallara y molestó arremetió contra la actriz asegurando que no le importaba lo que pasara con ella.

“Yo de Cynthia Klitbo no quiero saber nada, que no vieron lo que pasó. A mí me importa un bledo que pase por lo que pase, por mí que se vaya al infierno”, dijo Adame en su encuentro con los medios.

El conflicto entre la actriz y el conductor habría surgido durante la relación que Klitbo tuvo con Rey Grupero, pues Adame le habría lanzado advertencias sobre una supuesta mala actitud de su entonces pareja con quien ya tenía un fuerte pleito.

La Klitbo inició una relación con el ahora participante de “La Casa de los Famosos”, sin embargo, después de que terminó su relación la actriz de telenovelas reveló que Vidal le quedó a deber alrededor de 4 mil dólares y que tiene problemas de ira. Asimismo, destacó que “para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente”, por lo que mandó una advertencia a Niurka Marcos, quien dejó ver que empezó un romance con el originario de República Dominicana.

