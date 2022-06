VIDEO: Cynthia Klitbo habla sobre los besos entre su ex pareja, Juan Vidal, y Niurka en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El famoso reality de “La Casa de los Famosos” no ha parado en generar escándalos y polémicas, y en esta ocasión hubo un momento que incomodó a una de las villanas favoritas de las telenovelas, Cynthia Klitbo, quien reaccionó a los besos entre su ex, Juan Vidal y la vedette Niurka.

Y es que en este show el “amor” o la tensión sexual está a flor de piel, pues se ha desatado la pasión entre Vidal y Niurka, por lo que han protagonizado tremendos besos.

Pero la gran incógnita era la opinión de Cynthia Klitbo, quien tuvo un romance con Juan Vidal tras terminar su relación con Rey Grupero. En un reciente encuentro con la prensa, la pregunta al respecto no pudo faltar y la actriz finalmente reaccionó a ello.

“Ya vamos para 3 meses de haber terminado su relación pues qué bueno, ¿Qué te puedo decir? No sé de qué me hablan. Creo que cada quien es libre de hacer su propia vida y ni me interesa mencionarlo en mis entrevistas porque no me parece muy bonito”, indicó contundente la actriz de “El Privilegio de Amar”.

Y continuó diciendo, “No necesito que me actualices te voy a decir por qué. Todo el mundo me habla a mi celular para mandarme cosas y todo y la verdad es que lo que no fue en mi año, no fue en mi daño y no tengo nada (qué decir) porque las damas no tenemos memoria”.

Sin embargo, dejó claro que no quiere saber nada de su ex pues mencionó, “te voy a confesar una cosa, desde que empezó la pandemia yo quité todos mis televisores de mi casa y yo no veo la televisión porque imagínate, me paso 24 horas al día haciendo televisión entonces no soy muy adicta a la tele. Entonces no te puedo decir”, finalizó.

También te puede interesar: