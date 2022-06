VIDEO: Salvador Zerboni ‘despotrica’ contra Irina Baeva en ‘La casa de los famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El reality show de “La Casa de los Famosos 2” no deja de dar de qué hablar, y es que ha tenido diversos protagonistas, entre ellos Niurka Marcos, Ivonne Montero y hasta uno de los “villanos” de telenovela, Salvador Zerboni.

En esta ocasión el famoso actor mexicano generó una gran controversia después que Laura Bozzo, la peruana más controversial del mundo del espectáculo hablara sobre la demanda que enfrentó por “hablar mal” de Irina Baeva, a lo que el histrión la secundó insultando a la rusa.

Durante una de las grabaciones de este reality, Bozzo platicó sobre el pleito legal que tuvo con Gabriel Soto y su prometida, quienes la demandaron en octubre de 2020 por los delitos de difamación, acoso y amenazas, esto tras las declaraciones que hizo sobre la pareja, en las que aseguró que Soto había terminado con su exesposa Geraldine Bazán por culpa de una infidelidad con Baeva.

Bozzo sostuvo esta casual charla con Salvador Zerboni, donde recordó que lo que dijo en contra de la actual pareja de Soto era su opinión y debía ser objeto de críticas, ya que se limitó a decir que ella no la representaba como mujer, esto en atención a que a ella nunca la representaría alguien que le robó el esposo a otra mujer.

Tras esto, Zerboni quedó impactado, pues aseguró que no estaba enterado de que Irina Baeva sostuvo un romance con Gabriel Soto desde que seguía casado con Geraldine Bazán.

Previo a esto, el histrión de telenovelas como “A qué no me dejas” dijo de todo un poco en contra de la actriz rusa, ya que aseguró que hay grandes mujeres que verdaderamente han luchado por los derechos de las féminas, mientras que Irina Baeva no es alguien que reúna los atributos para representar a una mujer.

“Pero ¿Irina por qué va a representar a una mujer si no tiene estudios, no tiene talento y no tiene una carrera, o sea, ha salido en dos novelas y ya, pero… Es la esposa de alguien” SALVADOR ZERBONI

Después, el actor aclaró que no dudaba que Irina Baeva fuera una gran mujer, pero defendió su punto y reiteró que no tenía las características para representar a este género. Al escuchar el relato de Laura Bozzo, Salvador Zerboni bromeó diciendo que quizás ahora lo enjuiciarían a él por decir su opinión, pero la peruana expuso que no estaban diciendo nada malo de ella.

