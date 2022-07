Cynthia Klitbo rompió el silencio sobre su denuncia a Juan Vidal por violencia psicológica

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El jueves 30 de junio Cynthia Klitbo fue a la Fiscalía de Procesos en juzgados familiares de México para comenzar el proceso legal contra de su ex pareja Juan Vidal, que se encuentra en el reality “La casa de los famosos”. La actriz ha roto el silencio al respecto y ha hablado en una entrevista con “De primera mano”, en la que aseguró que vivió abuso psicológico por parte de Vidal y

“No puedo decir gran cosa, precisamente por el acta que estamos levantando, pero es por dos razones, entre ellas el pago en la moneda tal como se lo di, en una sola exhibición de las divisas que yo le presté desde octubre del año pasado porque el problema es que sí se le especificó: ‘¡Es un préstamo! No te lo estoy regalando'”, dijo sobre cómo la demanda contempla resolver también la deuda monetaria que tiene el actor con ella

Klitbo especificó que decidió manejar el caso en los tribunales para no tener que hablar con Vidal, pues comentó que cuando lo llama recibe comentarios agresivos. “Es una manera de que yo le llamé por teléfono y entonces él me agrede y que le quitó el pan de la boca a su hija, que además le paga el ballet, 500 dólares, porque no mantiene a su hija. Eso es mentira […] y que soy una hija de la tal por cual”.

“Pasé tres meses terribles, tuve que ir a una terapia porque yo no entendía cómo alguien que había sido mi amigo durante tantos años, y yo cómo pude haber justificado tanta estupidez y tanta agresión pensando: ‘me ama’, cuando evidentemente pues no le interesaba nada más que vivir de gorra. Sí me duele mucho porque fui víctima de muchas agresiones”, expresó, sumando que las pruebas están en manos de la fiscalía.

La actriz agregó que su ex, el Rey Grupero, será quien la ayude con la comunicación sobre este tema legal: “Los movimientos feministas están a todo lo que da, los sitios de denuncia contra la mujer, yo ayer fui testigo de muchas muchas mujeres que llegan diariamente, entonces estoy procediendo… No voy a dar una nota al respecto para eso está mi Robin Hood, que es mi queridísimo Rey Grupero, yo lo adoro, pero no quiero dar notas al respecto porque esto podría modificar de alguna manera la decisión del juez”.

Cynthia Klitbo concluyó sobre este tema respecto a Juan Vidal que “lo único que quiero es que el señor me pague en divisas como yo se lo di y de contado. No me quiere pagar, entonces bueno lo voy a hacer por una instancia legal”.

