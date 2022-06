Cynthia Klitbo revela cuánto dinero le debe Juan Vidal: “Lo tomo como pago a sus servicios…”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cynthia Clitbo no se quedó callada y finalmente destapó que Juan Vidal le debe $4 mil 500 dólares, pero está dispuesta a no cobrarle, pues asegura lo tomará como un pago por los “servicios sexuales” que disfrutó durante los meses que sostuvieron un romance.

Hace unos días Cynthia Klitbo hizo fuertes revelaciones sobre Juan Vidal y los verdaderos motivos por los que terminó su noviazgo, siendo uno de ellos que el actual participante de ‘La Casa de Los Famosos‘ le quedó a deber dinero; y aunque en ese momento prefirió no revelar la cantidad exacta, durante una reciente entrevista no se quedó callada.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación, uno de ellos el periodista Eden Dorantes, donde la villana de las telenovelas habló nuevamente sobre la deuda que su expareja tiene con ella y que le prometió pagaría desde hace medio año, la cual se trata de $4 mil 500 dólares, al rededor de $100 mil pesos mexicanos.

“Sí, me debe dinero. Quedó de pagármelo desde diciembre, me debe $4 mil 500 dólares y ayer me habló su servidora del hogar para decirme que no me lo puede pagar en dólares y que su patrón le dijo que me depositara $20 mil pesos“, compartió.

Y a pesar de que el actor ha expresado su disposición para saldar la deuda que tiene, Klitbo prefiere no cobrarle, pues asegura que lo tomará como un pago a los siete meses de noviazgo que vivieron, relación que finalizó el pasado mes de febrero.

“Lo tomo como (pago) a sus servicios sexuales, que no me pague, no me importa”. Cynthia Klitbo

Asimismo, dijo estar sorprendida porque Juan Vidal expuso muy rápido su verdadera personalidad al interior de ‘La Casa de los Famosos’, y le duele haber visto llorar a Niurka por culpa del actor dominicano.

“Ya lo vieron… ¿Cómo usa a la gente verdad? ¡Pregúntenle a mi comadre Niurka! Que la hayan hecho sufrir sí (le deja un mal sabor de boca) porque yo ya me conocía el camino, pero nunca pensé que tan rápido le iba a sacar el cobre, pobre”, agregó.

Y destacó que no tiene ningún mensaje para la vedette cubana, pues ella ya es adulta para hacer lo que quiera con su cuerpo.

