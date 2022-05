Niurka Marcos haría un show con Ninel Conde y dijo sus condiciones en La Casa de Los Famosos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ya Niurka Marcos ha dejado claro muchas veces la rivalidad que tiene con la también vedette Ninel Conde. Sin embargo, la cubana dejó claro que pudiese hacer un show con la mexicana siempre y cuando pusiera sus condiciones o al menos así se lo explicó a sus compañeros del reality de Telemundo La Casa de Los Famosos 2.

“Estaría espectacularmente estratégico a que Ninel Conde se decidiera a estar conmigo en un escenario. Prepararíamos un show maravilloso, medíatico, cuidandonos a ambas… para que ella no se vea pende****… Que yo me la trago y yo estaría dispuesta a bajarle hue***** para que nos veamos iguales…”, dijo Niurka Marcos a algunos de sus compañeros en La Casa de Los Famosos 2, sobre todo a Laura Bozzo que la veía sin respirar en frente.

La rivalidad entre Niurka Marcos y Ninel Conde tiene muchos años. La vedette cubana siempre ha sido transparente con su posición ante la mexicana. Incluso la ha llegado a señalar a Ninel de haberla querido sacar de algunas producciones. Por su parte, cuando a Ninel Conde se le pregunta por la ex de Juan Osorio, por lo general, prefiere no emitir opinión alguna.

Pero Niurka Marcos no solo se ha enfocado en mencionar y lanzar fuertes críticas contra Ninel Conde en La Casa de los Famosos. También ha mantenido varios momentos tensos con Laura Bozzo. Ambas se viene posicionando como las preferidas del reality. Comenzaron con abrazos y palabras de cariño. Incluso se han pedido disculpas en varias oportunidades.

Pero la cubana parece haberse cansado de la mujer que popularizó el grito: “Que pase el desgraciado” porque hasta dijo que le pude pegar un galletón” y voltearte la “jeta” de un bofetón como siga molestando a Niurka Marcos. Sabemos que en un show como este, eso no debería pasar a mayores. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Aún así, Laura Bozzo aseguró que no nominaría a Niurka Marcos por considerarla indispensable. Ya sabemos que en el reality, para que ganen, deben ser escogidos por los televidentes y para eso deben, como ya mismo han dicho en varias oportunidades, generar situaciones que ponga a los seguidores del show a decidir a quién prefieren seguir viendo. Por lo pronto, a el show aún le quedan varias semanas y mientras Niurka Marcos sigue dando la batalla en muchos sentidos. View this post on Instagram A post shared by Quique Usales (@quiqueusales)

Sigue leyendo:

Mayeli Alonso da detalles de Belinda y Lupillo Rivera en La Casa de Los Famosos 2

VIDEO: Ivonne Montero y Niurka sorprenden besándose en ‘La casa de los famosos’

VIDEO: Niurka y Salvador Zerboni se dejan ver muy acaramelados en ‘La casa de los famosos’

Niurka se va a la yugular a Liz Vega y la señala por sus cirugías: “Es un ventrílocuo”

Niurka le dice “gorda” a Adamari López y Toni Costa sale a defenderla