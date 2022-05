Niurka le dice “gorda” a Adamari López y Toni Costa sale a defenderla

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A solo una semana de haber dado inicio la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, ya han sido varias las polémicas que se han desatado entre los participantes. Tal fue el caso de aquella protagonizada por Niurka Marcos y Toni Costa luego de que la cubana se le fuera a la yugular a la ex pareja del bailarín, llamándola “fea y gorda”. ¿Cómo reaccionó el español? Aquí te contamos los detalles.

No es ninguna sorpresa que durante el encierro, los famosos se sinceren sobre algunos de los escándalos que han protagonizado y para el ex maestro de “Mira Quien Baila” se trató de su ruptura con Adamari López.

Esta apertura a hablar sobre su relación con la conductora de “Hoy Día” dio pie a que algunas estrellas opinaran al respecto, incluyendo a Niurka Marcos, que como ya es costumbre, no tuvo filtros al momento de emitir su opinión.

Todo ocurrió cuando el instructor de Zumba reveló que había sufrido depresión debido a los medios lo acusaban de haberle sido infiel a su expareja con hombres, y detalló que le dolió que Adamari no salió a defenderlo de dichas acusaciones.

En respuesta, ‘Mami Niu’ no dudó en ponerse de su lado: “Hay momentos en que sí hay que hablar, con la pena. Yo quiero mucho a Adamari, la acabo de ver y me enterneció muchísimo, está preciosa, pero esos son errores del pasado. Hay que defender a la familia, para bien del niño”.

Esta no fue la única declaración de la mujer escándalo, pues aprovechó para hacer unas declaraciones sobre la actriz poco afortunadas: “Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué pero se engordó horrible…Ahora está preciosa y está iluminada, o sea está coqueta”.

Toni Costa sale en defensa de Adamari López

No pasó mucho tiempo antes de que el español compartiera su molestia con la cubana por la manera en la que se expresó de la madre de su hija Alaïa.

“Delante de mí no lo hagas porque Alaïa lo puede estar viendo y puede decir qué clase de papá tengo que no ha defendido a mi mamá“, precisó Toni Costa a Marcos al día siguiente.

Por su parte, la ex pareja de Juan Osorio reconoció su falta y ofreció una disculpa al famoso, no sin antes felicitarlo por su acción: “Me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija… Te felicito y ¿qué crees? Mira con qué felicidad te digo me perdonas, ¿me perdonas?“, concluyó.

