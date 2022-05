Toni Costa y su novia antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos 2’: “Quiero que Alaïa sepa de Evelyn por mí, con Adamari delante”

Exclusiva

Como te contamos, Telemundo confirmó ayer que Toni Costa será uno de los 17 integrantes de la ‘Casa de los Famosos 2’… Antes de encerrarse, en exclusiva entrevistamos al bailarín español y a su novia, y nos confirmó que su hija sabrá que su pareja existe: “Quiero que Alaïa sepa de Evelyn por mí, con Adamari delante”.

Toni nos aseguró que no quiere entrar al estudio/casa sin que su hija sepa de su boca que está nuevamente enamorado, que no le parece justo dejarle esa responsabilidad a su mami, Adamari López, pero que sí quiere que ella esté presente para saber hasta cuánto, y qué le cuenta.

En una entrevista donde ambos se rieron y lloraron, y también hablaron sobre la posibilidad de que el ex de Evelyn, Timbo Dominguez, entrara en algún momento a la casa. La prueba de amor que será separarse a lo que Toni le dice a su novia delante nuestro: “Cuando uno tiene claro lo que quiere, y tiene su corazón a la persona que quiere, no hay ojos para nadie más”.

Toni Costa y Evelyn Beltrán. Foto: Cortesía Toni Costa y Evelyn Beltrán

-Toni, ¿por qué aceptaste entrar a ‘La Casa de los Famosos 2’? …Hay que ser muy valiente.

Toni Costa: Yo ya me lo estoy planteando de tanta gente que me ha dicho lo mismo, “¿cómo te atreves?”… Como todo en la vida atreviéndose, es un reto más para mí, no va a estar fácil porque es un show de televisión, es 16 personalidades diferentes con una producción que va a experimentar con nosotros muchas cosas… Yo tengo un sentimiento tan fuerte con este show, yo me siento tan seguro, me siento con unas expectativas tan altas, tan confiado, y en que yo me lo voy a pasar tan bien, porque yo sé que va a haber momentos duros, lo sé, momentos que yo ya no pueda tener un aparatito en la mano para no poderme comunicar con las personas que yo quiero, o para ver pues cosas de internet.

Sé que va a estar complicado porque desde que existe mi vida el teléfono, a lo mejor 20 años o más atrás pues uno está todo el tiempo con el teléfono en la mano, va a ser la primera vez, que espero que sea por 3 meses no tener teléfono, me va a servir de desintoxicarme de las redes. También voy a aprovechar este proyecto para cambiar ciertas cosas en mí, me quiero levantar por la mañana y hacer estiramientos, luego quiero desayunar, aplicar cosas que no tengo en mi día a día, y luego me las quiero traer aquí fuera. Yo voy con toda la buena intención con todo el mundo que va a entrar en la casa, estoy en la mejor disposición, no quiero pelea, no quiero historias, a mí mientras no me falten el respeto todos estamos bien, y no me quiten mi almohada es muy importante, y es lo que habrá siempre una almohada por la noche porque sino ya no duermo, pero sí voy a extrañar muchísimo a Alaïa.

-Tú eres muy unido a Alaïa, y ahora también a Evelyn, ¿cómo piensas prepararte para no escuchar la vocecita de tu hija todos los días?

Toni Costa: No sé, la escucharé aquí metida (señala su cabeza), la llevaré aquí, llevaré la pulserita que siempre llevo para recordarla, hablaré con la cámara cada mañana, le diré: “Buenos días mi amor, Buenos días Alaïa”, antes de dormir también. No va a ser fácil, ella es en mi vida completa, pero me queda algo, y es que Alaïa va a estar en muy buenas manos, va a estar con su mamá, va a estar con las personas que la adoran y que la cuidan cada día, hay personas alrededor muy buenas con ella y sé que por esa parte voy a estar tranquilo. Espero que en algún momento, sí duro la competencia, me hagan un face Time con la niña, para poder verla, para darle más fuerza… Con Evelyn hablamos muchísimo, nos comunicamos mucho durante el día, yo la levanto cada mañana a Evelyn.

Alaïa junto a Adamari y Toni en Nickelodeon Hotel. Foto: Latin Iconos

Evelyn Beltrán: Puntual o sino yo a ti.

Toni Costa: Y sé que va a ser también un proceso, una prueba de amor de pareja, pero yo tengo claro, cuando uno tiene claro lo que quiere, y tiene su corazón a la persona que quiere, no hay ojos para nadie más, no hay como cosas que se te puedan cruzar, tienen las cosas claras y la confianza de que fuera ella va a estar bien también.

-Evelyn, ¿cómo va a ser para ti? ¿cómo tomaste esta decisión de Toni de entrar a una casa que, además, es un reality donde se va a ver 24 horas y se buscará la controversia?

Evelyn Beltrán: Cuando Toni me avisó de este proyecto primero que nada yo le dije: “Hazlo, hazlo porque esto es una puerta para ti, para un futuro, para más trabajos, para que te des a conocer más que nada, que te conozcan a ti quien tú eres”… Me explicó más o menos una de las cosas que iban a pasar y yo le digo, “¿sabes qué? no importa, te confío, se diga lo que se diga”… Él también me lo dijo, “tú no sales de esa casa, y tú vienes a mí a hablar lo que ha pasado y lo hablamos”… Yo confío ciegamente en él, es un muy buen hombre, estoy muy orgullosa y sé que vas a llegar muy lejos, y aquí tienes mi apoyo, aquí afuera voy a estar, en todas partes que necesites voy a estar para apoyarte, para verte triunfar, que es mi mayor deseo, y lo sabes.

Toni Costa: Imagínate, tengo un buen apoyo con ella,no me puedo quejar.

-Se habló de que era posible que tu ex pareja, el papá de tu hijo, Evelyn entre a la casa, ¿qué pasaría para ambos si esto fuera un hecho?

Toni Costa: Va a tener a los dos controlados 24/7 es el sueño de toda mujer (risas).

Evelyn Beltrán: Me tendría que avisar porque yo tengo que planear, tengo que saber qué va a pasar con nuestros horarios, con nuestro nene, pero si igual es una oportunidad para él pues adelante, yo sé quién es Toni, yo sé quién es él, yo sé que nadie dejará que pase nada extra ahí, y entonces pues cada quien. Si le dieran la oportunidad adelante, nosotros no somos quién para cerrarle las puertas a alguien más, igual si le beneficia a él le va a beneficiar a mi hijo, y si le beneficia a Toni nos va a beneficiar a él y a su hija, y pues a mí también, entonces que sea lo que tenga que ser.

Toni Costa: Va a ser una situación especialmente rara… Yo soy súper relajado, para sacarme de mis casillas hace falta muchísimo, y si el destino me ha puesto otra prueba, pues hay que superarla, no hay ningún problema. De cada prueba tienes que intentar sacar el mejor partido, y si entra bienvenido.

-Cuando decides aceptar algo tan arriesgado, tiene que haber un fin, buscar algo ¿por qué decidiste aceptarlo?

Toni Costa: Aprovechar esa oportunidad de vivir la experiencia, claro como todo show pues tiene su remuneración económica y hay un premio grande por el que voy a luchar, ¿por qué? Porque yo ya necesito comprar esa casa con la que yo voy a tener el espacio con mi hija que tanto necesitamos. Mi hija es como el target, el objetivo, si voy a estar ahí 13 semanas es porque yo voy a aguantar, yo voy a pensar siempre en ella, ante cualquier situación voy a decir: “Oky mi hija me está viendo, por mi hija estoy luchando por tener ese hogar para estar con ella y para que las cosas ya vayan agarrando una forma más normal, estoy aquí”, yo tengo tan buena vibra con este proyecto.

Evelyn Beltrán: Hasta lloramos…

Toni Costa: No suelo fantasear con proyectos, yo me los trabajo, lo vivo y si busco ese objetivo, pero no hasta ese punto, yo pienso que me lo voy a pasar tan bien en esa casa, pese a todo, le voy a dar la vuelta para pasármelo muy bien… Soy muy natural cuando yo comparto las cosas, pero yo hablo normal y punto y me río, hay muchas cosas que uno tampoco comparte, nadie me ha visto dormir, nadie me ha visto levantarme con el pie izquierdo, nadie me ha visto dar a lo mejor una respuesta ante un ataque, esas son cosas que el 24/7 te lo va a dar, y le va a dar a las personas la oportunidad de conocerme más, eso me gusta mucho porque quiero que las personas vean cómo soy yo las 24 horas, salgo muy motivante.

Toni Costa y Evelyn Beltrán. Foto: Cortesía Toni Costa y Evelyn Beltrán

Teniendo en cuenta que cuando entres a la casa no vas a saber que pasa afuera, ¿has pensado decirle Alaïa que Evelyn existe?

Toni Costa: Por supuesto, este show va a acelerar ese proceso, porque yo quería atrasar ese momento, pero yo quiero que ella sepa de mí que Evelyn existe, y con Adamari delante… Adamari tiene que estar en la misma página, ya lo hemos hablado, queremos estar los 2 con Alaïa porque yo quiero que ella sepa hasta qué punto le digo sobre Evelyn, hasta cuánto sabe. Lo que yo no quiero es que Adamari se encuentre una situación de Alaïa estar viendo la televisión, estar viendo el programa y de repente el Host o una conversación que se ve en la casa salga, no es que con mi novia, “¿mami, papi tienes novia?”… Mami no es su cometido explicarle eso, soy yo, esa es mi función. Entonces sí, tiene que ser antes de entrar en la casa que lo sepa.

-Antes de entrar a la casa, ¿Qué le dices al público para que te haga ganador de comprar la casa para Alïa?

Toni Costa: Cuando me nominen no me voten, hay que votar al otro para que se vaya el otro por favor. Yo espero gustarle al público como soy yo, yo me voy a mostrar lo más natural que soy, que soy buen compañero, muy colaborador, soy creativo, lo voy a poner a bailar en la casa, voy a intentar que hagan como su rutina de baile cada día, si tengo que cocinar pues bueno, ahí yo ayudo… Los desayunos se me dan bien porque son muy básicos, huevo, bacon, aguacate, y eso suele hacer todo el mundo, hago tortilla patata, si tengo que planchar, plancho, si tengo que lavar, lavo, si tengo que fregar, friego, si me toca arrodillar.

Espero que se lo pase bien conmigo, y si Dios quiere que llegue a esa final, que quemen esos teléfonos en votos y que agarren todos los teléfonos que tengan y que voten por mí y por qué va a estar duro, va a estar duro los 3 meses ahí metido, para dar ese espectáculo a todos, así es para que se lo pasen bien y que se quede con esa buena sensación de: “Ay, Toni lo conocíamos pero no, veas el tío, no veas qué genio o no veas qué divertido”. Así que voy a hacer lo mejor que tengo de mí, va a estar en esta casa para que se exponga a todo el mundo, y si cuento con su voto por favor.

-Y Evelyn ¿tú vas a hacer campaña?

Evelyn Beltrán: Claro que sí, ya he estado en las clases de zumba, ya hasta tengo los números de los host, que no se sorprendan si me vienen cada ciudad de gira.

Toni Costa: Yo tengo un gran apoyo de ella, yo sé que ella va a estar ahí, junto al equipo de manager que va a estar con redes sociales, y todo va a estar conectados para seguir subiendo material, para seguir subiendo contenido para que la gente que no lo pueda ver por televisión, que lo vea en las redes sociales, y de que puedan tener como ese acercamiento para que el apoyo sea el máximo, si lo merezco ahí tengo que estar, si no puedo no.

