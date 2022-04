Toni Costa y Evelyn Beltrán, en exclusiva, su primera entrevista juntos: “Nos merecemos una segunda oportunidad”

Exclusiva

Se ha dicho de todo, las opiniones del público y de los medios ha sido como una marea, y ellos siempre se han mantenido en silencio, con muy bajo perfil, para unos por prudencia, para otros sospechosos… A un poco más de 7 meses de haber decidido comenzar una historia de amor, Toni Costa y Evelyn Beltrán, en exclusiva, nos dan su primera entrevista juntos: “Nos merecemos una segunda oportunidad”.

Si no estuvieran en el spot público por la profesión de Toni y por haber tenido una relación de 10 años con Adamari López, esta podría ser una historia de amor como cualquier otra, entre dos personas, separadas, que se conocen y sienten que son almas gemelas (algo en que los dos coinciden).

Vienen de relaciones anteriores, ella tiene un hijo de 5 años, Timothy, y él a Aaïa de 7. Se los ha acusado de infieles a sus parejas, de mantenidos, de buscar fama y sacar provecho, y ellos han preferido guardar silencio.

A continuación responden todo eso y más: cuándo y cómo se enamoraron, cómo es su presente, si los ha afectado los comentarios negativos, sus ex dentro de esta historia que están construyendo y en cada parte de a entrevista dejan bien en claro que para ellos, sus hijos son lo más importante, tanto que pese al amor que se tienen, si sintiera que esta relación perjudica a los niños, no estarían juntos.

-No ha sido fácil convencerlos, gracias por elegirme para hablar por primera vez juntos y de todo… Para comenzar, Toni, ¿quién es Evelyn desde tus ojos?

Toni Costa: Empiezas fuerte, Evelyn para mí es una chica que yo admiro mucho por como es ella, por cómo está llevando todo esto que se que no es nada fácil. Es una persona muy abierta a escuchar, a la conversación, a aprender, a mantenerse paciente, a arreglar si a lo mejor llega a equivocarse, es una persona que quiere crecer, quiere evolucionar, y quiere lo mejor para mí, eso yo lo tengo súper claro. La admiro mucho como mamá, yo sé cómo es, porque yo lo vivo en primera persona con ella, lo que se desvive por él, lo que hace, lo que pretende hacer, y lo que siempre quiere para el bien de su hijo. Evelyn, para mí, es una mujer maravillosa.

-Evelyn ¿quién es Toni para ti?

Evelyn Beltrán: Es un papá maravilloso, es un gran ser humano, es una de esas personas que dan la mano completamente, da lo mejor de él en todo lo que se propone, es un hombre maravilloso, de retos, un amigo, también para todas esas personas que tienen alrededor… Es que son muchísimas cosas.

Toni Costa: Ella es mi mejor amiga, tengo que decirlo, aparte de ser mi pareja, yo lo digo es mi alma gemela, nos parecemos tanto, pensamos igual, muchas veces yo pienso algo y lo digo. y dice: “¿en serio?, yo estaba pensando lo mismo”, te lo juro, nos pasa a diario, eso hay que aprovecharlo.

Evelyn Beltrán: Yo tengo para mi hijo también un padre, porque es un momento yo lo elegí, pero vivo el día a día contigo, se desvive por su hija, la nena es la prioridad, y siempre mantener a su gente alrededor en paz, tranquilos y felices, es su prioridad siempre, siempre.

-Evelyn, ¿quién eres tú?, ¿quién eres no sólo por fuera que lo vemos, sino por dentro, tu corazón?

Evelyn Beltrán: Evelyn Beltrán es una mujer de 27 años, que su mamá se la trajo de México, para tener un mejor futuro aquí los Estados Unidos, desde muy pequeña hemos trabajado muy duro para lograr nuestros sueños, para que aunque algo se ve muy lejos, que no sea imposible para nosotros… Tengo a mi hijo, que es la personita que me da las fuerzas para seguir adelante, para luchar, para darle lo que a lo mejor algún día yo no lo tuve. Adentro de mi corazón, soy una persona muy humilde, una persona de familia, una mujer que tiene a sus amigas alrededor, y soy de las personas que empuja, que si yo estoy brillando yo te ayudo a brillar más que yo. Positiva, que aunque todo el mundo gire alrededor de negatividad, yo trato de siempre encontrar lo positivo, aunque de repente cueste muchísimo.

Toni Costa: No nos quitamos, aquí estamos para mantener esto a flote, y para hacer que la gente vea que esto es una relación normal y corriente, como cualquier persona, en la que queremos ser felices, y en la que queremos a nuestro alrededor también felicidad.

-¿Cómo nace esta historia de amor?

Toni Costa: Por zumba, zumba es quien me da a mí la oportunidad de viajar mucho, y entonces pues fui a dar una clase a Austin, Texas, de donde es Evelyn, empezó mi clase y Evelyn no estaba, yo tampoco la esperaba obviamente porque ni la conocía, a los 5 minutos aparece por la puerta, y digo: “Wow, qué morena”… Acaba la clase y allí se acostumbra mucho hacer la foto del recuerdo con el instructor, y ella en la fila como una alumna más, nos hacemos la foto, un Selfie, me voy a otro negocio hacer una promoción de unos productos y entonces viene ahí, al negocio.

Evelyn Beltrán: Pero no fui por ti.

Toni Costa: ¿Ah no?

Evelyn Eltrán: No, fui a despedirme… Yo no conocía a Toni, yo no sabía ni quién era Toni, no sabía ni su historia, nada de nada entonces cuando yo llegué fue por apoyar a la host, Rosalba, estaba en zumba casi todos los días y ella pues le agarró muchísimo cariño a mi hijo. Al igual que cada proyecto que yo tenía ella me apoyaba igual que yo a ella. Vi que abrió una clase extra más temprano, que me funcionaba mucho mejor para el horario que yo tenía, porque ese día me tocaba estar con mi nene, y entonces yo dije: “Perfecto, voy y la apoyo”… Llega el día de la clase y yo no iba air, es que yo no quería ir, qué flojera tan temprano, y había comprado el ticket, ya tenía todo resuelto, por mi amiga Rosalba lo voy a hacer.

Toni Costa: Y había por ahí una fuerza.

Evelyn Beltrán: Una fuerza que decía: “Ve, ve”… Como a mí no me gustaron las primeras 2 fotos que me tomaron, le dije, “¿Nos podemos tomar un Selfie?”. Así fue como empezó nuestro primer encuentro.

Toni Costa: Nuestro primer encuentro, de cómo nuestra primera foto pero ahí quedó la cosa… Luego llega justamente mi cumpleaños, el 20 de agosto y me saludan muchas personas, y ya se puso un poco a ver más quién era, me felicitó y sí es verdad que hablamos un poquito más y coincidía que tenía un viaje preparado a Miami, hace meses, al fin de semana siguiente y yo bueno se empieza por un café.

Evelyn Beltrán: No sabía quién era, no sabía de su vida, fuimos por un café, platicamos y fue como que, “oye te conozco de toda mi vida”, complementamos como almas gemelas… Es que no lo puedo explicarlo, tú y yo lo sentimos.

Toni Costa: Ahí continuamos hablando, ella estaba en una situación personal, hasta que esa situación no se solucionará que era pues el tener su propio apartamento, que estuviera ya fuera de ello, no decidimos empezar nada porque las cosas hay que hacerlas bien. Cuando empiezan mal, acaban mal, y hasta el día de hoy, casi pues 7 meses y algo así.

-¿Cómo fue que se animaron a decir: “Sí, vamos a intentarlo a ver qué pasa”?

Toni Costa: Hemos vivido cosas por muy intensas, hemos hecho viajes, hemos compartido mucho, y todo creo que nos ha ayudado a darnos cuenta de que podemos llevar una relación bien bonita. Han sido cosas que han ido aflorando de una manera súper natural, nada forzado. Intentamos mantener la mayor privacidad, estar en el medio es complicadísimo hacerlo así, pero siempre nuestra intención ha sido cómo mantener esto bajo perfil, por nuestros hijos principalmente.

-Hablaban de que quisieron comenzar bien, pero otra cosa se dice afuera, y les pregunto, ¿fueron infieles al comenzar la relación?

Toni Costa: No, ni yo conocía a Evelyn cuando yo acabé mi antigua relación que es a finales de abril del 2021, ni yo estaba con ella.

Evelyn Beltrán: En el 2019 yo me separo por primera vez, un noviembre más o menos, y fue muy difícil porque en ese momento me pasó algo similar a lo que me pasó en esta separación… Cuando me separé yo veía a mi hijo y decía que él se merece una segunda oportunidad, aunque ya los sentimientos no los tenía ahí, pero dije por mi hijo voy a luchar, por mi hijo voy a regresar, voy a tomar un tiempo de 6 meses, donde vea si vale la pena o no.

En este transcurso yo seguía teniendo una relación de ver al papá de mi hijo, compartir tiempo y fue muy doloroso, luché por mi familia en el 2019. Llega el 2020, regreso con mi ex pareja, cuando era pequeña mi mamá también se separó muy joven, y no tuve eso de intentar otra vez, entonces dije por mi hijo lo voy a hacer, él se merece un intento más… Se pasa el año completo, llega el 2021, fue un momento donde yo dije, en pocas palabras, me tengo que amar yo misma primero para salir de un lugar donde se me hacía muy difícil, donde no veía la salida, ya no funcionó, ya le di sus tiempos, ahora a mí me toca ser feliz. No sabía que me iba a encontrar con una gran persona unos meses después de haberme separado, pero mi ex pareja ya tenía muy claro que yo no era feliz, no era justo para mí, ni para él llegara al hogar y vernos las caras y seguir actuando lo que no éramos.

Yo me decido finalizar esto en julio 2021 en un viaje que viví con mi ex pareja a Nueva York, que le dije: “¿sabes que? esto ya no es para nosotros, lo intentamos otra vez, yo no soy feliz, tú te mereces ser feliz, yo no puedo ser egoísta contigo tenerte aquí cuidando al nene, cuando yo quisiera tener un lugar bien. Vuela, te toca ser feliz y encontrar a una persona que te dé lo que tú estás buscando”… Después del viaje regresamos, quedamos en que cada quien buscar su espacio, como su propio hogar. Se nos está venciendo el contrato donde estábamos, nos esperamos unas semanas, yo busco donde yo estar estable, por mi hijo, y tú buscas a donde tú vas a irte, entonces llega lo de la clase. Sí estaba viviendo en el mismo hogar que estábamos teniendo por casi 3 años, conozco a Toni pero yo igual que él decidimos: “Por nuestra amistad, porque yo quiero hacer las cosas bien, porque tú te mereces una amistad bien, porque me gustas, porque me caes muy bien, porque te quiero conocer, y me quiero dar esa oportunidad, pero no hay que empezarla hasta que yo salga de dónde he estado, vamos a decir, por 8 años”, pero ya la relación estaba muerta de hace muchísimo tiempo.

-Les ha tocado el ataque en las redes sociales, los comentarios, el odio, las opiniones, ¿en algún momento afectó la pareja o los hizo decir: ‘no va más’?

Toni Costa: Jamás, lamentablemente para la gente que ha intentado dañar, ensuciar, ha conseguido todo lo contrario, ella y yo nos hacemos más fuertes de verdad, es una cosa automática. Yo venía de también aguantar lo mío desde que yo me separo, aguantar muchísimo, yo no esperaba para nada conocer a nadie, la vida fluía por delante de mí, y me dejaba llevar, pero yo no busqué nada, yo no considero que Evelyn haya sido como un consuelo.

Considero que tengo que tener oportunidad también en el amor, y en mi felicidad y así fue pero sí que ha sido un proceso. Aún siguen llegando algunos comentarios desafortunados y decimos te acuerdas antes al principio cómo veíamos esto, y cómo te afectaba, pero ahora lo vemos y decimos qué lástima esta gente porqué es así, con lo poco que cuesta ser feliz, porque si tú eres feliz es imposible que tengas tiempo de ponerte a criticar a alguien. En su mayoría, lamentablemente, mujeres que critican a otras mujeres yo no lo entiendo. Es también como un proceso en el que yo voy madurando y entonces me dicen cosas feas, que Dios te bendiga de verdad, que te deseo lo mejor de corazón, es así.

-¿Cuáles fueron esas mentiras que más les afectaron o que más le dolieron?

Evelyn Beltrán: En mi caso que soy una mala madre, esa es una que me pega tanto porque por mi hijo yo doy la vida, y porque yo no pongo en Instagram 10, 15 segundos de lo que hago todo el rato mientras estoy con mi hijo no me hace una mala madre. Yo por mi hijo me levanto súper temprano, lo llevo a la escuela, después de la escuela paso por él, me mantengo atenta a lo que está haciendo en su día, después hacemos una actividad sí a veces se me pasa que grabar que todo, es que no todo los subo. Yo aprovecho mucho el tiempo con mi hijo, y siempre trato de hacerlo feliz, como a veces me dice: “¿mami, me vas a regañar porque no hice trabajo en la escuela?”… Le digo, “claro que no te voy a regañar, vamos a hablarlo pero tú mañana lo vas a hacer mejor, y me siento orgullosa de ti porque sabes que no lo hiciste bien, pero mañana lo vas a hacer mejor”… Y llega el día de mañana, “mami, mami me gané una estrellita”… Yo ser una mala madre, no lo soy, porque a mi mamá la vi darle duro en la vida, no fue fácil para ella, entonces yo vengo de una mamá fuerte y me considero que yo también soy una mamá fuerte para darle lo mejor a mi hijo.

Toni Costa: Respecto ese comentario, va de la mano cuando dicen que ella pues se la pasa conmigo y no con su hijo. Cada ex pareja, cada papás de niños tiene su propio acuerdo. En mi caso yo puedo ver a Alaïa siempre, puedo compartir con Alaïa siempre, puedo ir de viaje con ella, yo estoy bendecido. Pero hay otros acuerdos, por ejemplo, de días que tienen unos días el papá y unos días la mamá. Si yo tuviera a Alaïs 3 días y medio, y los otros 3 días y medio no la tuviera, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, me pudiera ir a China y volver si hace falta, porque esos días no voy a poder estar con mi hija. En el caso de ella es así, lo vivo porque me mantengo en comunicación con ella, yo sé cuando ya estamos, cuando no, y cuando no está con su hijo, pues no está con su hijo, entonces ella puede volar para donde ella quiera, es algo que la gente muchas veces no sabe, y simplemente lo más fácil es, sin saber, opinar y juzgar, es un gran error que tenemos con la humanidad, pero sí es una de las injusticias que hay sobre ella.

-¿Hay alguna mentira, aparte de lo de mala madre, que también te haya afectado o que quieras aclarar?

Evelyn Beltrán: Afectado no, aclarar sí, de mi estatus legal, yo estuve con mi ex pareja 8 años, no me casé, simplemente sí teníamos el compromiso, teníamos a nuestro hijo, entonces el compromiso era lo que teníamos por 8 años. Mi madre, que nos trajo hace muchísimos años acá, y pudimos hacer lo que fue el permiso que se dio hace unos años. Ahorita estoy esperando mi residencia, que me da mucho sentimiento porque hubo muchas veces que uno quería ir a sacar un carro y no podía, porque no tenía la licencia o porque no tenía su número social.

Todas las cosas que yo tengo, te puedo decir, las he trabajado, me han costado, han sido muchos años donde también me tocó limpiar una casa, y yo felizmente dije sí lo voy a trabajar bien para que me vuelvan a contratar. Desde que estaba muy pequeña mi mamá nos inculcó tener eso.

Toni Costa: A mí también siempre me lo han dicho, tengo todos mis papeles, estoy acá, tengo residencia, estoy esperando actualmente mi ciudadanía. Yo también me comprometí por cosas de la vida, porque el destino está así marcado, pero yo todo lo que he tenido, mi visa de trabajo, mi residencia es porque uno lo ha trabajado, se lo ha gastado, lo ha documentado y se lo ha ganado.

-También se ha hablado de si los dos han sido mantenidos por su pareja, a ti Toni te vemos trabajando a diario en zumba.

Toni Costa: ¡Muchacha! pero si yo comparto todo lo que yo hago… ¿Qué pasa? que la sociedad piensa que este bailarín y el bailarín no gana bien… Pues, no se los voy a decir pero yo con eso tengo mi propio carro, estoy ahorrando para mí propia casa, yo he aportado lo que tenía que aportar, sigo aportando, y así es también son las relaciones, una balanza en el que alguien está un poco más, un poco menos. Mantenido, pero bueno es algo que he vivido con eso, pero como yo sé lo que yo hago, lo que yo aporto, lo que yo trabajo, al fin y al cabo nadie de esas personas que hablan ha estado viviendo conmigo, ni nadie sabe mis cuentas, nadie sabe lo que es, lo que se vivía.

Evelyn Beltrán: Sí, y por parte mía pues fueron 8 años, no te puedo decir que fui mantenida, porque, como dijo Toni, en una relación cuando tú no puedes, yo puedo, cuando yo no puedo, tú puedes, entonces durante esos 8 años sí tuvimos altibajos. Cuando empecé mi otra relación no teníamos ni 1 dólar en la cuenta para ir a comprar algo de cenar, entonces fue un proceso donde crecimos y llegó el punto donde, ya no veo nuestro futuro juntos, pero igual por nuestro hijo vamos a mantener lo que es la paz. Ha sido un poco difícil, pero estamos llegando a ese punto ya dónde nuestro hijo es nuestra prioridad, porque lo estoy aprendiendo de Toni, él es muy bueno, él es muy buen padre, me aconseja para yo poder hacer lo mismo con mi ex pareja y nuestro hijo.

Toni Costa: Siempre le pongo el ejemplo que, yo tengo la fortuna y suerte de que con Adamari no tengo ningún problema con Alaïa, en absoluto, y hay que intentar sembrar esa armonía, esa paz, ese amor que se transformó seguir manteniéndolo porque nuestros hijos lo van a ver, nuestros hijos tienen que ver a unos papás que se llevan bien, porque sino van a ser los primeros perjudicados. No es que hagamos esfuerzo para nada, sino que hacemos las cosas bien. Le hablo mucho, intento aconsejarla… La apoyo a ella en todo con su hijo sin ningún problema, ella a mí ni te cuento. Justamente fue el baile del padre e hija, y como muchas otras veces que ella ha estado aquí en Miami, cuando hemos estado juntos y yo he tenido que ver a mi hija y he tenido que hacer mil cosas con mi hija, yo fui y estuve casi 7 horas por allá, ella estaba sola por aquí dando vueltas… Ella sabe que mi prioridad es mi hija, y mi hija nunca va a echar en falta su papá porque aunque este yo con ella o no, yo voy a estar allí.

-Si hablan de que son almas gemelas, imagino que hay proyectos de futuro, ¿qué pasa con sus hijos?, ¿saben que existen?

Toni Costa: Es algo un poco complicado como me imagino que mucha personas estarán identificadas, es un proceso que hay que llevarlo de la manera más tranquila, con la mejor forma, ya sea si hay que ir a una psicóloga infantil en conjunto pues se va, para que sean la manera menos impactante para ellos. En mi caso, sí Alaïa tiene que enterarse cuanto antes de que yo ya tengo pareja, porque yo prefiero que lo sepa por mí, que en cambio pues lo sepa por la televisión o por verlo, por niñito o algún papá.

-¿No ha pasado que te haya venido a preguntar: “Papi, dicen que tienes novia”?

Toni Costa: No, no ha pasado, aparte Alaïa yo la veo preparada, la veo preparada porque ella es consciente de la situación, de que papi y mami ya no están juntos, de que papi no vive en casa, de que papi va a tener una casa en la que ella va a poder ir, y que va a ser también suya, que ella va a tener 2 casas , y está bien contenta con eso… Sí tendrá sus episodios y sus cositas así como niña, con alma inocente, que es que quiera ver a sus papás juntos. Pienso que llegado el momento de decirle papi tiene novia… Yo no le quiero causar ningún tipo de daño, ningún tipo de trauma, su papá va a hacer todo lo posible para que ella se lo tome de la mejor manera, el futuro pues no lo sabemos, uno puede desear que esto continúe, que vaya a más, que se pueda formalizar y quién sabe, no lo sabemos, que se acaba mañana, así en la vida, pero te digo que nos hemos disfrutado de esta etapa muy bien, y es con lo que nos quedamos.

-¿En tu caso, Evelyn?

Evelyn Beltrán: Mi niño es muy chiquito le puedo decir algo y se le olvidó a los 5 minutos, para él sí ya con un poquito más de tiempo, que crezca un poquito para que entienda. Mi niño es muy dulce, es muy buen niño, inteligente pienso que cuando llegue el momento lo va a entender, igualmente que lo voy a hacer de la mejor manera, porque aquí tengo al mejor maestro, que me va a ayudar para ese proceso. Sobre lo del futuro, igual como dijo Toni, nos hemos disfrutado un montón esta etapa, yo puedo decir que si se acabará mañana encontré a la mejor persona, un gran ser humano, el cual conocí con un corazón enorme, una gran persona.

-Aunque no piensen en futuro, se sienten almas gemelas, pero tú Evelyn vives en Austin y tú Toni en Miami, ¿tienen un proyecto? Boda, formar una familia, hijos…

Toni Costa: ¡Ay, Dios mío!, eso son palabras mayores…Cuando conectas tan bien con una persona, sí que es normal que pueda llegar a pensar en el futuro, pero también lo has pensado anteriormente, entonces la vida te va a dar en el momento lo que sea para ti, si es para nosotros llegar a formalizar nuestra relación con el matrimonio, pues mira bienvenido sea… Sí podemos pensar de vivir juntos, la situación pues es un poco complicada, la vida va a seguir avanzando, cuando sea el momento de decidir, hay que decidir, no es algo que nos lo quite el sueño, las cosas se Irán dando por sí solas.

Evelyn Beltrán: Siempre le digo a Toni, a lo mejor no estoy a un lado pero si me necesitas agarro un avión y estoy a 3 horas, igual él. Ya el futuro dirá, nunca me imaginé conocerlo, cada día que nos vemos o cada fin de semana que nos toca estar juntos digo, es que me siento como que es mi cumpleaños, porque cada vez disfrutamos al máximo, salimos, paseamos, es muy bonito todo, que sea lo que el destino quiera.

-Evelyn también se ha dicho que lo que buscas es fama, ¿quieres ser famosa?

Evelyn Beltrán: Bueno esa palabra de que quiero ser famosa, no, no me gusta igual como a Toni tampoco le gusta.

Toni Costa: La odio a muerte la palabra famosa, no gusta nada, nunca vas haber escuchado por mi boca eso, no me gusta.

Evelyn Beltrán: Años antes de conocer a Toni, yo empecé una carrera en Austin de modelaje, en el 2010, donde una de mis metas no era ni ganar certámenes, ni verme la más bonita, simplemente quería impactar a las jóvenes, ser una motivación para ellas… Muchísimas veces he dado clases a señoras, niñas, para ayudarlas a motivarlas a eso que siempre han soñado ser. He sido Speaker person, nada más que antes no se veía eso porque no me había tocado conocer a Toni. Soy muy conocida en Austin, en Houston, en Dallas. Yo no sabía quién era él, igual si hubiese sido mi alma gemela el panadero, lo hubiera conocido, ni famosa, ni agarrarme de fama de nadie, no, está soy quién soy yo, si me tocó, me tocó. Me encantaría en un futuro estar en un certamen de belleza, pero no por la belleza sino por motivar y ayudar.

-¿Qué le dicen al público, a los que los quieren, los siguen, los apoyan, y a los que toman una bandera de no, de está mal?

Toni Costa: Que como cada uno tiene su vida, que dejen que el resto haga lo mismo, nosotros no estamos haciendo nada malo, nosotros estamos viviendo nuestra historia sin hacer mal a nadie. Creo que somos muy respetuosos, con los tiempos, con la gente, con nuestro amor, lo llevamos en a la velocidad que consideramos llevarlo, pero que no malgasten su tiempo en criticar porque no van a conseguir nada, van a conseguir perder su tiempo únicamente, porque nosotros estando unidos, estando claros, estando con el compromiso que tenemos de pareja, nos sobra todo el resto, nos sobra por completo así que hay que ser felices porque es lo único que te va a llevar a hacer las cosas bien, con nosotros no van a poder.

-¿Y para ti Evelyn?

Evelyn Beltrán Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, se merece conocer a personas que te traen felicidad a tu vida, que te dan paz, que te transmiten humildad, cariño hacia la gente que lo rodea… Hay muchos comentarios, ahorita ya son menos, que no se desgasten haciendo páginas de mentiras porque lo único que logran es ver que no son felices, dice lo que tienes en tu corazón, al final de cuentas si tú no eres feliz o demuestras que no eres feliz debería de buscar lo que te hace feliz y para que puedas experimentar que la felicidad es muy bonita, y lo que digo te mereces todo el mundo se merece segundas oportunidades así como nosotros.

Toni Costa: Todo lo que hagamos es en pro de nuestros hijos, siempre, siempre, sí pensáramos que estamos haciendo algo mal, y que va a ser una consecuencia súper negativa para ellos, nosotros lo resolveremos juntos, esto se da en muchas parejas, exparejas, no somos ni los primeros ni los últimos en pasar por esto. Por nuestra parte está todo tan tranquilo, tan en paz, con tanta alegría, nos pasamos tan bien y nuestros hijos están bien porque seguimos con nuestro rol de papas bien presentes, y siempre llevando el bien con la otra parte para ellos, porque ellos son para nosotros nuestro mundo.

