Laura Bozzo y Niurka Marcos protagonizan su primer encontronazo en ‘La Casa de los Famosos’

Un nuevo drama azota a dos de las participantes del reality “La Casa de los Famosos“, pues luego de que Laura Bozzo fuera nominada para abandonar el show, sin dudarlo mostró su molestia y arremetió contra Niurka, lo que no tardó en generar polémica dentro y fuera de la casa.

Han pasado solo tres días de que 17 celebridades ingresaron a casa más famosa de Estados Unidos para luchar por el gran premio de 200 mil dólares. Y, como era de esperarse, han comenzado a surgir ciertas diferencias entre los participantes, puesto que la primera gala de nominaciones ya dio inicio.

La noche del jueves comenzaron las nominaciones y en esta entrega Nacho Casano, Mayeli Alonso, Juan Vidal, Osvaldo Ríos y Laura Bozzo fueron quienes salidos mal parados.

Sin embargo, la reacción de la denominada “Señorita Laura” ante su nominación fue de suma molestia y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a despotricar en contra del resto de los famosos y hasta “amenazara” con salir de la casa de forma inmediata.

Niurka Marcos sería al final la persona a la que Bozzo atribuyó su nominación e incluso confrontó al respecto. Como era de esperarse, la cubana negó haberla nominado –a pesar de que sí lo hizo–. Además, tachó a la peruana de ególatra y de buscar ser el centro de atención a como dé lugar.

La disculpa de Laura Bozzo a Niurka Marcos

Tras el acalorado momento, Laura Bozzo reunió a los famosos en la sala para darles un anuncio en el que aprovechó para disculparse por sus palabras: “Yo he tenido problemas de bullying y siempre estoy a la defensiva. Creo que mi actitud fue muy grosera, porque en todo momento ella se ha tratado de llevar bien conmigo y lo que hice no tiene nombre“.

Incluso, dentro de su relato dedicó unas palabras de disculpa a la ‘mujer escándalo’ que terminaron por llevarla a romper en llanto: “No es justo que yo me descargue con una persona que ha sido buena onda que es Niurka. Yo la quiero un montón porque yo la veo en muchas cosas como ejemplo y cosas mías, pero es tan la carga que muchas veces me han metido en contra que reaccioné de una forma histérica, ególatra y si me tengo que ir me iré”, precisó.

Laura Bozzo reúne a todos los habitantes y pide disculpas públicas a Niurka, terminan con un abrazo 🫂 #LCDLF2 pic.twitter.com/KBHOSr6qdS— 𝗟𝝠 𝗖𝝝𝗠𝝠𝗗𝗥𝗜𝗧𝝠 (@LaComadritaOf2) May 13, 2022

“Públicamente te pido que por favor me disculpes porque tú no merecías algo así, discúlpame, por favor discúlpame. Has sido muy buena conmigo”, fueron las palabras que terminaron por detonar las lágrimas de Niurka.

“Yo sólo estoy llorando porque con quién me iba a divertir“, comentó la ex de Juan Osorio antes de darle un abrazo a Laura Bozzo y dar por concluido su encontronazo.

