Niurka se va a la yugular a Liz Vega y la señala por sus cirugías: “Es un ventrílocuo”

Sin deberla, ni temerla, la vedette Niurka Marcos volvió a pronunciarse sobre el físico de la actriz Liz Vega, aunque en esta ocasión lo hizo durante su estancia en “La Casa de los Famosos”. ¿Qué dijo en esta ocasión? Aquí te lo contamos.

Todo ocurrió en el En vivo 24/7 de Telemundo, mientras Niurka Marcos platicaba con la primera eliminada de La Casa de los Famosos, Mayeli Alonso, sobre aquellos artistas que se hacen adictos a los tratamientos estéticos.

Durante una plática con sus compañeras, la ex ‘Aventurera’ afirmó que la modelo tenía una belleza natural que “echó a perder con sus cirugías estéticas”.

“Está en Hoy, en el programa de Televisa, está bailando en un show ahí y pobrecita, cómo se destruyó la car“, compartió.

Incluso, Niurka Marcos no pudo evitar ir más allá de su comentario y llegó a comparar a la modelo con un títere de ventrílocuo debido a sus arreglitos. “Es un ventrílocuo, pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso“, dijo a Mayeli Alonso.

A pesar del revuelo que causaron sus declaraciones, esta no es la primera vez que ‘la mujer escándalo critica públicamente a Liz Vega. De hecho, la propia actriz ha dado respuesta a los señalamientos, destacando que no le importa el qué dirán mientras ellas sea feliz. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga. Creo que al final cada quien, la gente que te admira porque tu eres un artista, te va admirar por lo que haces“, precisó.

