Filtran audios de Juan Vidal siendo violento con Cynthia Klitbo por su forma de dormir

Una nueva polémica involucra al actor dominicano Juan Vidal, pues luego de que su ex pareja, la actriz Cynthia Klitbo, lo tachara de “vividor” y hasta advirtiera a Niurka de sus “tácticas”, ahora salieron a la luz unos audios con los que se evidenciarían los malos tratos que el histrión le daba a la reconocida villana de telenovelas. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue a través del programa ‘Chisme No Like’ que el influencer Rey Grupero, ex pareja de Klitbo, rompió el silencio sobre dicha situación y hasta mostró algunos clips de audio en los que presuntamente Juan Vidal le reprocha a la actriz por su forma de dormir.

“Sí corazón, claro, para ti ahora todo es tan simple, y eres tan madura y todo está tan bien, yo soy el que está tan mal, con usted no se puede dormir, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritado, amanezco desbaratado“, se escucha en la grabación. “Tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien, ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más, no se puede, las cosas como son, no puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, tú no lo quieres ver porque tu vives en tu mundo, perfecto, pero te lo tengo que decir mi vida“.

En el audio también se percibe la respuesta que Cynthia Klitbo dio. “Te puedo entender que me digas cosas… ¿pero de esa manera tan fea y tan despectiva?, o sea, yo no quiero discutir contigo, estoy rotita, uno puede decir lo que quiera, pero siempre con cariño y con amor, pero no de esa manera, si no duermes conmigo, vete a dormir a tu casa, tu tienes casa, no tienes necesidad de dormir conmigo”, expresó de manera pacífica.

El argumento no habría sido del agrado de Juan Vidal, quien visiblemente molesto, se encargaría de hacer un reclamo más a la histrionisa. “Me cag* en la hora que tu le pusiste la mano a mi maleta, por esa mi*rda cargo yo con tu bendita ropa“.

Aunado a los audios, Rey Grupero reveló que además de las agresiones verbales en contra de Klitbo, Vidal le quedó a deber 4 mil dólares (más de 80 mil pesos mexicanos) a la querida villana de las telenovelas.

Para finalizar su intervención en el programa de espectáculos, la celebridad de internet salió en defensa de su ex pareja e hizo un llamado a la cadena Telemundo para que expulse al actor del reality show “La Casa de los Famosos”.

