Telemundo confirma 3 integrantes a la Casa de Los Famosos

Cada vez falta menos para disfrutar de la tercera temporada de La Casa de Los Famosos y por supuesto conocer quiénes serán los nuevos integrantes es una de las noticias más esperadas por los seguidores del entretenimiento. La cadena Telemundo ya dio a conocer 3 de los participantes: Aylin Mujica, Paty Navidad y Arturo Carmona entre ellos.

Para la temporada 3 de La Casa de Los Famosos a estrenarse el próximo 17 de enero ya han sido confirmados estos artistas Aylin Mujica, Paty Navidad y Arturo Carmona, noticia que fue revelada a través del perfil del reality show.

A través de un comunicado, comentaron que los tres actores aceptaron vivir bajo el mismo techo en total aislamiento en la tan esperada nueva temporada LCDLF3, donde se espera puro drama y sorpresas en su versión lineal y el acceso exclusivo 24/7 por LaCasadelosFamosos.com.

Qué más famosos suenan para LCDLF

Se dice que la temporada número tres de La Casa de Los Famosos viene más fuerte que nunca. También se especula que la venezolana Marjorie de Sousa podría sumarse a la lista de esta temporada del show de Telemundo. Esto debido a su participación en los últimos días de la segunda temporada. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

Otra de las celebridades que estaría siendo considerada para dar vida en la tercera temporada es Ninel Conde, quien de seguro daría mucho de qué hablar por su acostumbradas polémicas. Esto tomando en cuenta que recientemente dejó a un lado la batalla legal que tenía con su ex, Giovanni Medina por la custodia de su hijo. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

En esta oportunidad, el presentador guatemalteco Héctor Sandarti y la animadora mexicana Jimena Gállego, volverán a estar a cargo de la conducción de la exitosa producción. View this post on Instagram A post shared by La Casa De Los Famosos 3 (@lacasadelosfamosos.tv)

“Público hermoso nos vemos en enero para el estreno de La Casa de Los Famosos 3. ¡No saben qué emoción! Mi queridísimo Héctor Sandarti siempre es un honor trabajar a tu lado”, escribió Gállego para anunciar ante el público que repetirá la conducción son su colega desde su cuenta de Instagram.

Vale recordar que, La Casa de Los Famosos es un reality show que reúne a 16 celebridades hispanas que estén dispuestas a exponer su verdadero ser y cómo conviven dentro de una casa. De esta manera le dan la oportunidad a la audiencia de poder ver todo lo que pasa durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en tiempo real y así escoger cuál es su preferido.

En la primera temporada la actriz, modelo venezolana y ex Miss Universo, Alicia Machado, se llevó el título de ganadora. Mientras que, en la segunda edición la actriz mexicana, Ivonne Montero recibió el máximo galardón, tras haber superado la convivencia.

