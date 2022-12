En topless y en tanga Aylín Mujica presume su retaguardia al entrar a una cámara de bronceado

Aylín Mujica gusta de compartir con sus seguidores en Instagram fotos y videos que la muestran sometiéndose a diversos tratamientos de belleza, y ahora subió la temperatura al máximo publicando una imagen en la que aparece en topless, ingresando a una cámara de bronceado y usando una tanga con la que lució su retaguardia.

La actriz y bailarina cubana luce espectacular a sus 49 años, y lo dejó ver en un clip que la muestra en el gimnasio, usando ajustados leggings blancos y realizando una rutina con pesas para desarrollar sus brazos y piernas.

Aylín Mujica acaba de dar una sorpresa a sus fans, ya que formará parte de los concursantes en la nueva temporada del reality show de Telemundo “La casa de los famosos”, que comenzará el 17 de enero de 2023. Con este nuevo proyecto ella estará muy presente en televisión a lo largo de varios meses. View this post on Instagram A post shared by Hispanomedio® (@hispanomedio)

