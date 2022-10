Aylín Mujica confiesa que tuvo diferencias con Geraldine Bazán: “Salió con una grosería”

Aylín Mújica reveló que tuvo varios enfrentamientos con famosas, una de ellas fue Geraldine Bazán, con quien compartió pantalla en la serie ‘Secretos de Villanas’ que se estrenará el próximo 20 de octubre a través de la plataforma Canela TV.

La actriz cubana se ha mantenido muy activa en diversos proyectos entre los que se encuentra la obra de teatro “Papito Querido” junto a Humberto Zurita, así como la serie ‘Secretos de Villanas’ en la que compartirá créditos con Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Sarah Mintz, Sabine Moussier y por supuesto Geraldine Bazán, con quien acepta que llegó a tener algunos roces pese a que ella se considera una mujer muy tranquila.

“No tuve pleitos, yo no me peleé con nadie porque yo soy una persona bastante pacífica, tranquila. Hubo algunas cositas que no me gustaron con Geraldine Bazán, por ejemplo, que dijo cosas que yo me quedé fría”, reveló.

Y aunque durante la entrevista que realizó ante diversos medios Aylín no quiso revelar exactamente qué fue lo que sucedió con la villana de la telenovela ‘Corona de lágrimas 2’, dio un breve adelanto de lo que se podrá ver en dicha serie.

“Cuando yo estaba en el programa de ‘Suelta la Sopa’, le dije: ‘yo alguna vez te defendí porque yo también soy mamá, soltera, soy mamá que defiendo a mis hijos y me han engañado igual que a ti’. Y ella salió ahí con una grosería que no me gustó, pero de ahí en fuera, todo lo demás bien”, recordó.

Finalmente, confirmó que la relación de amistad que existe entre ellas no se fracturó, por lo que sigue existiendo comunicación y cariño, lo cual fue confirmado durante un reciente encuentro que tuvieron.

“La acabo de ver y bien, ella es una niña muy linda. Fue la única que no se abrió totalmente, todas contamos cosas del pasado fuertes, ella no, prefirió mantener silencio, pero la quiero, es una niña muy linda”, agregó a sus comentarios sobre la ex de Gabriel Soto.

Cabe señalar que hasta el momento Geraldine Bazán no ha hecho declaración alguna respecto al encontronazo con Aylín Mujica, por lo que solo queda esperar al estreno de la serie.

