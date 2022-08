Evelyn Beltrán presume su colita y envía mensaje a Toni Costa en la final de la Casa de los Famosos 2

Toni Costa está entre los finalistas de La Casa de Los Famosos 2 y esta noche se dará a conocer su destino. Para ello su novia desde hace casi un año, Evelyn Beltrán, le mandó un muy sentido mensaje en Instagram en el que además de presumir su colita y cuerpazo, le deja saber que lo considera un ganador.

La novia de Toni Costa no ha parado de apoyar a su amor. Evelyn Beltrán ha dado la batalla y su amor ha sido incondicional desde el primer día que el ex de Adamari López le informó de la participación en el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos 2. Hoy repite nuevo mensaje de felicitación y apoyo porque para ella, él ya es un ganador. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Toni Costa ha sido uno de los que más ha resistido a las intensas polémicas que se han armado en La Casa de los Famosos 2. De hecho pudiese ser el ganador y quien se lleve los $200 mil dólares a casa. Al parecer el novio de Evelyn Beltrán le hizo una promesa a su hija Alaïa y Adamari López espera que cumpla si realmente se corona como ganador. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Justamente Alaïa envió un mensaje a los votantes del reality para que le dieran todo el apoyo a su papá. Al igual que la novia del mismo, Evelyn Beltrán. Hasta la propia Adamari López también le ha enviado sus mensajes de empoderamiento a su ex. Sin duda ha sabido mantenerse bajo control en La Casa de los Famosos y ha sido de los pocos que no ha entrado en grandes polémicas más allá de algunas diferencias que tuvo con algunos de sus compañeros como Laura Bozzo y Niurka Marcos. Y una fuerte con Ivonne Montero, donde la mamá del bailarín español pidió disculpas. View this post on Instagram A post shared by La Casa de Los Famosos 2 (@lacasadlosfamosos2.0)

Evelyn Beltrán y Toni Costa tienen varios meses separados. La relación estaba en pleno momento cumbre de enamoramiento cuando a Toni Costa le llegó la propuesta de Telemundo, la cual aceptó siempre con el apoyo de su novia. A pesar que muchos hubieran apostado a que el idilio no duraría, resulta que parece ser todo lo contrario. Los tórtolos no han dejado de enviarse mensaje a la distancia y muchos de sus fans esperan pronto a su regreso. View this post on Instagram A post shared by La Casa de Los Famosos 2 (@lacasadlosfamosos2.0)

