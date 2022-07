Evelyn Beltrán novia de Toni Costa en exclusiva responde si le molesta que hable de Adamari en ‘La Casa de los Famosos’

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En la semana en que Toni Costa es el líder de ‘La Casa de los Famosos’ y por lo tanto tiene inmunidad, su novia, Evelyn Beltrán, a quien vemos muy activa en redes apoyándolo, habla en exclusiva con nosotros y nos revela lo orgullosa que se siente de su pareja y cómo lo extraña.

También cuenta a qué se refirió cuando habló de una ‘nueva etapa en su vida’ y, por primera vez, revela qué siente y si le molesta o no que Toni hable tanto en el reality de Telemundo de su ex, Adamari López.

Toni Costa. Foto: Telemundo

-Toni es el líder de la semana, en una semana que parecía que iba ser nominado, ¿cómo te sientes con eso?

Evelyn Beltrán: Me siento muy orgullosa de él. Sobre la prueba que gano, Toni es un hombre súper competitivo y le gusta los retos, y de él no me esperaba menos.

-¿Crees que hay algún complot contra Toni?

Evelyn Beltrán: Pienso que muchas personas de la casa de los famosos no estaban preparados para ver a Toni llegar tan lejos, ya que el empezó siendo muy calladito, y ahora que ven que a despertado y está resaltando, quieren de una otra forma ponerlo en nominación.

-¿Cómo ves a Toni dentro de la casa?

Evelyn Beltrán: Mi Toni me a sorprendido, y a sorprendido a mucha gente… Él es un hombre súper inteligente y con unos valores súper hermosos. Tiene muy claro quién es, aunque mucha gente lo tome diferente, como si él es débil cuando él es todo lo contrario. De todos es él que más ha crecido en la casa como persona. Ha pasado por muchas pruebas en la casa que lo han echo mucho más fuerte y me siento muy orgullosa. Sí extraña mucho a su hija, a su familia, y sé que me extraña mucho a mí también. No me alcanzan las palabras para lo orgullosa que me siento.

-Tú que lo conoces, ¿cómo se siente?

Evelyn Beltrán: Él se siente feliz y tranquilo por todo lo que él ha echo en la casa. Él siempre lo menciona y dice que este proyecto sería una gran puerta para el futuro, y la verdad que lo está logrando. Día tras día lo vemos que se disfruta mucho todo lo que pasa en la casa, y ha encontrado a muchas amistades bonitas en ese lugar.

-Ya estamos casi en la recta final, ¿cómo fueron estos meses para ti sin Toni?

Evelyn Beltrán: ¡Ay! Estos casi 2 meses y medio… Qué te puedo decir. Han sido muy difíciles porque físicamente no tengo a mi compañero de vida. Fue difícil despertarme cada mañana, y no tener con quién platicar de mi día a día. Sabíamos que esto sería, y es, una gran prueba para el amor que nos tenemos y no me sorprendo que la estamos llevando súper bien, porque antes de que él entrada hablamos de todo a todo… El día de hoy lo extraño, pero como le dije, ya que estás ahí quédate los 3 meses y lucha por ese sueño tan grande que tienes que es ganar.

Evelyn Beltrán y Toni Costa. Foto: Evelyn Beltrán y Toni Costa

-¿Qué es lo primero que le dirás cuando por fin se reúnan?

Evelyn Beltrán: Pienso que lo primero que voy a hacer es correr y abrazarlo mucho, mucho, mucho. Le diré que me siento muy orgullosa del trabajo que hizo en la casa, y lógico dejarle saber que todavía lo amo hasta más que antes. También le diré que gracias a este proyecto he conocido a mucha gente muy hermosa, a muchas mujeres que me buscan y me escriben y se preocupan, que ahora son mi familia. Les llamamos: ‘tíos y tías de Toni en la casa’. Gracias a estas mujeres espectaculares he podido estar en paz y tranquila, porque han sido mi más grande apoyo en esta etapa. Por siempre estaré agradecida con ellas.

-Muchos dicen que Toni habla demasiado de Adamari, ¿te molesta?

Evelyn Beltrán: Lo que no fue en mi año no me hace daño. Su ex pareja fue una persona importante para la vida de Toni, ¿por qué? Porque tienen a una nena espectacular que Toni ama con locura, y ella es básicamente gran parte de la historia de quien Toni es hoy en día. Fueron Casi 10 años, y a la gente se sorprende mucho mi actitud tan madura hacia la relación que ellos tienen ahora. Como Toni dice, el amor se transforma, y como todos los padres tienen a los hijos que siempre los unirán por vida. No me molesta para nada, cuando él habla es porque le preguntan, y con todo el respeto el contesta.

-Haz compartido en redes que viene una etapa nueva para ti, ¿a qué te refieres?

Evelyn Beltrán: Yo siempre soy una mujer de desafíos y retos, y jamás me gusta quedarme igual que el año pasado, me gusta mucho aprender y crecer. Pienso que el cielo es el límite y que si uno tiene un sueño tiene que correr tras de ello. La nueva etapa de mi vida es empezar mi carrera como asistente de médico en una compañía donde ayudan a la gente. Me siento muy contenta con mi nuevo proyecto, y yo sé que muy pronto seguiré logrando todas mis metas.

REVIVE LA ENTREVISTA QUE HICIERON ANTES DE ENTRAR A ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Novia de Toni Costa anuncia una nueva etapa en su vida, lejos del ex de Adamari López

•Evelyn Beltrán reacciona a las demostraciones de amor de Toni Costa en ‘La Casa de Los Famosos’

•Toni Costa asegura que Alaïa le habló sobre su novia a Adamari López: “La amiga de papá es muy buena”