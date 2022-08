Adamari López cuestiona sin filtros a Daniella Navarro si se besó con Toni Costa en ‘La Casa de Los Famosos 2’

Tras convertirse en la quinta finalista de ‘La Casa de los Famosos 2’, Daniella Navarro ha llegado como invitada a varios programas de la cadena Telemundo y uno de ellos fue ‘Hoy Día’, en donde se vio cara a cara con Adamari López para causar polémica una vez más, ya que la conductora no pudo evitar cuestionarla sobre el beso que, al parecer, le habría dado a Toni Costa a pesar de que él mantiene una relación con Evelyn Beltrán.

La controversia inició días antes, cuando Adamari López afirmó que la actriz venezolana había besado a Eduardo, Nacho y Toni Costa, situación que nunca fue confirmada, pero que dio mucho de qué hablar entre los seguidores del bailarín.

Sin embargo, la puertorriqueña encaró a Daniella y durante una reciente entrevista le preguntó directamente si es verdad que ella y su ex intercambiaron algún beso, por lo que sin más preámbulo le soltó lo que ella pensaba.

“En algún momento yo dije que te habías dado un beso de piquito con Toni y que Nacho no era la única persona con la que te habías besado…”, mencionó la también actriz.

Lo que de inmediato fue negado por la originaria de Caracas, Venezuela, quien aseguró que nunca fue así ya que únicamente besó a dos hombres durante su estancia en La Casa de los Famosos.

“Me sorprendió porque me lo mostraron ahorita y no, con la única persona que yo me di besito en la boca fue con Eduardo y con Nacho porque ni siquiera con Salvador. Con Salvador fue un coqueteo un jugueteo en la barbilla y ojalá que lo pongan completo porque lo dejaron hasta donde quedaba más calientito”, explicó Daniella.

Pero Adamari insistió en lo que le parecía haber encontrado en redes sociales; “¿Eso realmente pasó, no pasó, fue una confusión, te habías dado unos tragos y fue una cosa tonta o qué fue lo que realmente pasó ahí?“, lo que nuevamente desmintió Navarro.

“No jamás, por Dios, pueden buscarlo, por favor muéstrenme el video“, se defendió.

Y aunque las dudas parecen mantenerse, Adamari López aceptó que tal vez se había equivocado, dando por terminado el tema.

“La equivocada soy yo, fue que lo escuché, me pareció que pasó en las redes sociales. No lo dije a mal, simplemente porque pensé que era algo que había pasado y que se había comentado”.

