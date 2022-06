Así reaccionó Adamari López tras las declaraciones de Niurka sobre Toni Costa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de ya no ser integrante de “La casa de los famosos”, la polémica Niurka Marcos no deja títere con cabeza en su regreso a la pantalla chica. El pasado lunes estuvo presente en La casa de los famosos, de Telemundo a una semana de su polémica expulsión. La vedette y cantante nacida en Cuba no solo cargó contra la producción acusándolos de haber orquestado una campaña de desprestigio en su contra, sin que también lanzó dardos contra algunos de sus ex compañeros, como por ejemplo Toni Costa.

Toni Costa, ex pareja de Adamari López fue quien resultó ser uno de los más perjudicados por lo realizado por Niurka. “Es una persona con la autoestima totalmente baja, sin criterio propio. Al principio, no sé si vieron, en el momento que le puse un hasta aquí le dije ‘mejor preocúpate por echarle un poquito más de ganas a tu autoestima y olvídate de los demás'”, comentó sobre el bailarín español.

Por otro lado, el pasado martes, Niurka estuvo en el programa matutino “Hoy Día”, también del aire de Telemundo y que conduce la bella Adamari López, ex del instructor de Zumba y madre de Alaïa, hija que tuvieron fruto de su amor.

“Yo quiero seguir hablando de Niurka porque en la gala le preguntaron sobre los famosos dentro de la casa. Fue muy crítica con algunos o muy sensible con otros” ADAMARI LÓPEZ

La “reacción” de Adamari López al oír que hablaban del padre de su hija fue un poco sorpresiva ya que fiel a su estilo optó por no hacer ningún comentario al respecto. A diferencia de su compañero Usales, quien sí opinó sobre lo sucedido. “Me encanta Niurka, tráiganme el cuadro para Adamari que quedó muda”.

La verdad es que mucho no agrado, pero Adamari se pudo guardar lo que en su mente era una bomba de pensamientos. Mientras tanto, su compañero no coopero y siguió halagando a Niurka Marcos.

“La verdad es que a mí me encanta Niurka porque esto que dice es verdad. Toni no se va para ningún bando, anda para un lado, para otro, lleva y trae, pero no se define. A él al final lo va a terminar afectando esta semana o la próxima”.

