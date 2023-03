Juan Rivera y Brenda renovaron sus votos por todo lo alto en La Casa de Los Famosos 3

Como ya lo habían anunciado, Juan Rivera y su esposa Brenda renovaron sus votos en una celebración que pareció ser toda una boda y que llevó a cabo la cadena Telemundo. Parte de su familia estuvo presente en La Casa de Los Famosos. Mismos que lloraron como los novios y quizás más.

La celebración de la renovación de votos de Brenda y el hermano de Jenni Rivera, Juan Rivera, fue por todo lo alto. Él la esperaba en el altar en La Casa de Los Famosos. Ahí estaba su hermano Gustavo Rivera, quien también casó a “La Diva de La Banda” en su momento. Caminaron hacia al altar sus hijos, familiares y por supuesto, la bella esposa del cantante de regional mexicano.

Además, Juan le tenía una sorpresa a su esposa: “Yo no sé mucho de esto. Yo compré este anillo hace unos meses pero no lo quedaba. Así que se lo mandé a poner de su tamaño. No supe cuál escoger, cúal te gustaba más” y le dio otro anillo que Brenda presumió al público.

Por supuesto sellaron su amor ahí en La Casa de Los Famosos 3 delante de invitados como Yordi Rosado, Laura Bozzo, Jimena Gallego y los compañeros de esta edición del reality show que ya han salido: Rey Grupero, Osmariel Villalobos, Nicole Chávez y más.

Por supuesto los padres de Juan, Rosa Rivera y Don Pedro Rivera no perdieron la oportunidad de darle un consejo a sus hijos: “Súper bendecido con esa nuera que me tocó que tanto le aguantó. Y con mi hijo el gran cambio que dio… estoy feliz que ahora vuelvan acasarse… Y para siempre”, dijo Doña Rosa.

“Que mantengan el amor. Me siento muy feliz por mi nuera que la amo con toda mi alma. Y de mi hijo también. Me siento muy feliz por toda la familia que me dio…”, dijo el patriarca de la familia Rivera.

Al final de la ceremonia, Rosie Rivera cantó con su hermano Juan Rivera. Pero antes le dedicó unas emotivas palabras e invitó a los televidentes a unirse a la celebración en alegría: “Que abran su corazón y que ojalá se puedan indentificar con dos personas que se aman en las buenas y en la s malas”.

Pero Juan no fue el único que habló, Brenda también pudo dedicarle un emotivo mensaje a su esposo: “Me quedo sin palabras. Se siente como un cuento de hadas en vida. Me siento agradecida y bendecida…” y procedió a leerle una carta que le fue difícil leer. Las lágrimas entorpecían cada una de sus palabras al lado de Myrka Dellanos, quien animó la gala junto a Carlos Adyán.

Recordemos que Juan Rivera quiso hacer esto como acto de amor eterno a su esposa antes que la misma sea intervenida para extraer sus ovarios y pechos. Esto después que detectaran que Brenda tiene 2 genes cancerígenos que pueden poner en riesgo su vida a futuro.

