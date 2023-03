A la esposa de Juan Rivera, Brenda, le quitarán los ovarios y pechos

Hace no mucho, uno de los preferidos del público en La Casa de Los Famosos 3, Juan Rivera, abandonaba el reality para encargarse de un asunto familiar: la salud de su esposa Brenda. El propio hermano de Jenni Rivera decidió romper el silencio y explicar en Instagram qué realmente estaba sucediendo con la mujer que también se ha ganado el corazón del público.

“Mi esposa tiene, a lo que yo entiendo, 2 Genes Cancerosos. En inglés se llaman BRCA 1 y 2, por lo cual ella se tiene que quitar los pechos y ovarios para evitar un caso severo en ella“, dijo Juan Rivera sobre Brenda. Misma que lo visitó en La Casa de Los Famosos en una oportunidad e hizo que el cantante de regional mexicano terminara llorando.

Ahora afrontan este quebranto de salud unidos y en compañía de sus hijos y fans de La Casa de Los Famosos 3. Resulta que Juan y Brenda piensa renovar sus votos y la locación para esta reafirmación de amor será justamente el set de televisión. Mejor dicho, la casa en la que vivió Juan Rivera con varios de los participantes. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Esto le ha valido algunas críticas al tío de Chiquis Rivera pero él piensa hace caso omiso. Sólo celebrar a su mujer y hacer que se sienta feliz antes de que entre a quirófano. Ella se ha dejado ver sonriente y calmada como es costumbre al lado de Juan. Por supuesto, todo indica que los hijos de la pareja también dirán presente en LCDLF 3 para celebrar el amor de sus padres.

Esto no parece que fuese algo pequeño. Incluso Telemundo ya publicado promociones del evento romántico. El propio Juan no puede contener la emoción. No son pocas las veces que ha comentado que Brenda es un razón de vivir: “Como lo he dicho anteriormente. Yo quisiera que todo el mundo tuviera la oportunidad de conocer a la mujer que me cambió la vida. La mujer que ha sido mi fuerza en muchas batallas”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

