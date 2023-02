Juan Rivera revela datos de la muerte de Jenni Rivera en La Casa de Los Famosos 3

El cantante de regional mexicano, Juan Rivera, abrió su alma en La Casa de Los Famosos 3 y dio detalles que no todos conocen sobre la muerte de Jenni Rivera: color de su ataúd, cómo lo escogieron, quiénes estaban, etc. Por supuesto, esto provocó el llanto del mexicano.

“Que habían sec… que habían detenido a su equipo (por no usar la palabra) Puso un tweet que decía ‘Long Beach, butterflies, red’ Quería que la enterraran en Long Beach, que soltaran mariposas y que su ataúd fuese rojo. Fui y compré el ataúd, lo desarmamos y Rosie y yo lo lijamos. Mi sobrino Mike, el primer hijo de ella, lo pintó. Agarramos un pintor que pintara el ataúd. Le puso site mariposas: los 5 hijos y dos nietas que tenía…“, narraba en medio del dolor Juan Rivera a sus compañeros de La Casa de Los Famosos 3 sobre la muerte de Jenni Rivera.

Recordemos que La Diva de La Banda murió en un accidente aéreo en el 2012. Sin embargo, lo rumores en torno a la misma siempre han existido. Juan es una de las fuentes principales para escuchar de viva voz detalles pocos conocidos por los fans Jenni Rivera sobre su muerte o lo que sucedió en su entierro y funeral.

“Lupe, Gustavo y yo hicimos la cruz de madera. El nombre grabado lo hicimos entre los tres. Luego Gustavo y yo, Lupe no fue, la clavamos. Todavía está ahí 10 años después. Y yo jamás le he podido llevar una flor. He ido pero es como… Es decir: ‘Es lo único que te puedo dejar. Aquí se acabó…“, culminó Juan cuando se quebró al recordar probablemente el momento más doloroso de su vida: la muerte de su hermana Jenni Rivera.

Pero el cantante de corridos y hermano de Lupillo Rivera tiene algo que celebrar. Sigue en la contienda dentro de La Casa de Los Famosos 3. Ayer fue eliminada una de sus amigas dentro, la hija de Julio César Chávez, Nicole Chávez, a quien justamente le estaba contando este muy sentida historia.

Nicole Chávez ha dado mucho de qué hablar por su participación y por su salida de LCDLF. Ha sido una de las polémicas y esperadas. La misma habló y contó cómo se sentía con los resultados.

Otra que no desperdició la oportunidad para darle hasta con el balde e incluso llamar a la hija de Cesar Chávez inútil fue la hermosa ex reina de belleza Alicia Machado. De manera muy frontal dio su punto de vista. View this post on Instagram A post shared by La casa de los famosos 3 (@lcdlf_3_2023)

Total que Juan Rivera y Rey Grupero siguen siendo de los competidores más fuertes dentro del reality show de Telemundo, muy a pesar de la supuesta rivalidad que tuvieron por una broma de mal gusto. Habrá que ver quién es el próximo eliminado.

Sigue leyendo:

Juan Rivera habló con Adamari López sobre Paty Navidad: “Es hermosa”

Hijos de Jenni Rivera le dan con todo a Juan y a Rosie Rivera en el aniversario 10 de su muerte

Juan Rivera y Lupillo Rivera vuelven al ataque y ponen a Pedro Rivera de por medio

Doña Rosa y Juan Rivera opinan de los desnudos de Chiquis Rivera: “Sí da pena”, dijo la mamá de Jenni Rivera

Detienen a Doña Rosa en el aeropuerto de Miami y Juan Rivera grabó todo