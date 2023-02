Juan Rivera le canta las mañanitas a Lupillo Rivera desde La Casa de los Famosos | VIDEO

La familia Rivera cada que puede se vuelve noticia, no importa que estén recluidos, como es el caso de Juan Rivera. Quien aprovechó su estadía en La Casa de los Famosos para enviarle un inesperado regalo a su hermano, Lupillo Rivera, con quien estaría distanciado desde hace un tiempo.

Fue el cumpleaños 51 de Lupillo, en el que su hermano decidió enviarle una felicitación cantándole las mañanitas. Y es que esto sorprendió a los fans de la famosa casa y de la polémica pamilia, pues desde hace algunos años, Lupillo y Juan Rivera han estado distanciados.

Incluso hubo una guerra de declaraciones entre los hermanos tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

Juan Rivera recordó el cumpleaños de Lupillo Rivera por lo que no dudó en enviarle un mensaje a su hermano mayor y a esta felicitación se sumaron otros integrantes del polémico reality show, como Liliana Martínez quien fue la expulsada de este mismo lunes, Dania Méndez, Arturo Carmina y Pepe Gamez.

“Que tu hogar esté lleno de amor y de paz, las cosas están como están, pero siempre, siempre carnal te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo, feliz cumpleaños número 51 y esta va para ti” JUAN RIVERA

Juan Rivera Felícita a su hermano Lupillo por su cumpleaños pic.twitter.com/Ia0qNIXQps — Lo + viral (@VideosVirales69) January 31, 2023

Desde hace varios años, la relación entre los hermanos Rivera no está nada bien, pues Lupillo no tiene mayor relación con Juan y Rosie luego que éstos exigieran a los hijos de su fallecida hermana Jenni Rivera un pago por haber trabajado en sus empresas.

Por lo que Lupillo mostró apoyo total a sus sobrinos, los hijos de Jenni Rivera quienes han peleado por tener en sus manos la herencia que les dejó su madre.

Y la cual hasta hace unos meses recuperaron pues la manejaba Rosie Rivera, por lo que señalaron que hubo pérdidas millonarias durante que la hermana de La Diva de la Banda estaba al frente de las empresas de la cantante.

Luego de esta pelea, Juan Rivera salió a declarar en contra de su hermano al revelar que Lupillo se habría aprovechado y registró el tema de “El Pelotero” bajo su autoría.

La cual habría escrito el propio Juan hace algunos años, por lo que solicitó el 50% de los créditos sino se iba a parar el lanzamiento de dicho tema que “El Toro del Corrido” grabó con figuras como Santa Fe Klan, Snoop Dogg, y B-real.

Incluso, Juan Rivera señaló en una entrevista que su hermano Lupillo no podría haber escrito ese tema debido a que él jamás estuvo dentro del mundo de las drogas por lo que no tiene la experiencia y no sabe algunos términos que se utilizan en la canción.

También te puede interesar: