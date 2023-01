Paty Navidad recuerda cuando estuvo en terapia intensiva, conectada a cables y sin poder ir al baño

Han pasado poco más de dos semanas desde que Paty Navidad ingresó a ‘La Casa de los Famosos‘ en su tercera temporada, tiempo en el que ha dado mucho de qué hablar, pues luego de asegurar que es “pleyadiana”, y siente que definitivamente no es de este mundo, ahora recordó uno de los momentos más difíciles que ha vivido cuando tuvo que ser hospitalizada y permaneció varios días en terapia intensiva a pesar de que no era necesario.

En agosto de 2021 se dio a conocer que Paty Navidad se encontraba grave en el hospital y que incluso había tenido que ingresar al área de terapia intensiva. Aunque al principio se supo muy poco y se especuló que se habría contagiado de COVID-19 y su estado de gravedad sería una consecuencia por no vacunarse, tiempo después la actriz enfrentó el escándalo y aclaró que nunca tuvo Coronavirus, y en realidad fue una doble pulmonía la que la mantuvo algunos días bajo cuidados especiales.

Sin embargo, fue durante su reciente ingreso al reality ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera temporada donde finalmente reveló qué sucedió hace más de un año y los momentos que vivió dentro del hospital.

De acuerdo con la charla que tuvo con Aleida Núñez, Paty Navidad estuvo en el área de cuidados intensivos en donde recuerda que le pusieron “litros de cortisona” por los que todavía sigue teniendo efectos secundarios, pero eso no fue lo peor, pues según recordó, tuvo que hablar con médicos y directivos para que la trasladaran a otra área del hospital.

“Negocié para que me pasaran a terapia intermedia, negocié los médicos y los directivos de ahí, o sea, ¿dónde has visto un paciente de terapia intensiva negociando con los doctores para que te pasen a terapia intermedia?”, expresó.

Entre los peores recuerdos está que no podía moverse por estar conectada a cables, incluso sin poder ir al baño, pese a que ella se sentía bien y la tenían por la fuerza en el área equivocada.

“No es justo, aquí estoy gritando, quiero ir al baño, me tiene conectada con 25 cables en cada brazo y no puedo ir y era la única”. Paty Navidad

Aclaró que se atreve a decir lo que vivió porque es su “única realidad”, aunque está consciente de que hay personas que han pasado por situaciones diferentes.

“A mí me tocó vivirlo, habrá personas que les toque lo contrario, pero se dijo otra cosa y se vendió otra cosa y la realidad no fue esa”. añadió.

Dentro de las polémicas confesiones en torno a los ataques que recibió en plena pandemia por expresar su forma de pensar, Paty asegura que hay famosos que murieron luego de atacarla.

“Toda la gente del medio que se me echó encima por lo del COVID, y que dijo que ojalá y me muriera, se murió. No te digo nombres porque… muy conocidos, varios”, comentó a Osmel Sousa moderando el tono de voz.

Finalizó asegurando que no le desea el mal a nadie, pero quienes le han deseado algo “se les regresa”. @mrkinganator Parte 1. Osmel y Paty #osmelsousa #patynavidad #lcdlf #lacasadelosfamosos #lcdlf3 #lacasadelosfamosos3 ♬ sonido original – KinGanator – KinGanator

