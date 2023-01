Dónde ver en EE.UU y México La Casa de los Famosos 3

Ya todo está listo para que empiece uno de los realities shows más importantes de la televisión hispana, La Casa de los Famosos en su tercera temporada. Pero aún muchos se preguntan por dónde pueden ver en EE.UU y México paso a paso lo que sucede dentro de esta gran producción. Recordemos que se graba durante 24 horas.

La Casa de los Famosos arranca hoy y 17 estrellas se jugarán el todo por el todo para ganarse los $200,000 dólares. Esto pone al filo del asiento a todos los espectadores, quienes no se pierden los pormenores de lo que sucede ahí. Esto sin mencionar que cuatro personas del público participarán en el reality de Telemundo también. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Si quieren ver el reality en vivo pueden ir a la aplicación de Telemundo, que la bajan de Google Play Store y en Apple Store y en la página web: LaCasadelosFamosos.com. También por la señal de Telemundo a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT. Los capítulos los pueden ver por streaming Peacock, amén del canal de Youtube de la cadena televisiva @TelemundoEntretenimiento.

Participantes de La Casa de Los Famosos 3

Patricia Navidad

Aylin Mujica

Arturo Carmona

Juan Rivera

Yameyry “La Materialista” Ynfante

Osmel Sousa

El resto de los integrantes los conoceremos esta misma noche. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sigue leyendo:

Osvaldo Ríos dice que Daniella Navarro demostró no tener educación en La Casa de los Famosos 2

Evelyn Beltrán presume su colita y envía mensaje a Toni Costa en la final de la Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo lloró con Adamari López al regresar a La Casa de Los Famosos

Adamari López llegó La Casa de Los Famosos y Luis Potro volvió a imitar a Toni Costa

Juan Rivera habló con Adamari López sobre Paty Navidad: “Es hermosa”

Viene “La Casa de los Famosos 3” con importantes cambios incluidos

Alicia Machado llama imbécil a Nacho Casano y Eduardo Rodríguez también se lleva lo suyo

Ivonne Montero se corta el cabello en videollamada con su hija tras ganar La Casa de los Famosos 2