Juan Rivera habló con Adamari López sobre Paty Navidad: “Es hermosa”

Ya está casi todo listo para que arranque el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos temporada 3. Paty Navidad y Juan Rivera son parte de los integrantes. Adamari López le mostró al hermano de Jenni Rivera lo que dijo la actriz y cantante de él. A lo que esté respondió asegurando que considera a su ya compañera de show una mujer muy hermosa.

Juan Rivera fue el invitado especial en Hoy Día. Ahí los talentos y sobre todo Adamari López indagó sobre si el cantante de regional mexicano y la actriz Paty Rivera ya eran aliados antes de entrar a La Casa de Los Famosos 3.

También los talentos de Hoy Día tuvieron la oportunidad de presentar a Juan y a Paty a través de una videollamada. La artista dejó claro el respeto que siente por el cantante y su familia incluyendo su esposa.

Juan Rivera se mostró muy seguro y muy divertido con los talentos de Hoy Día y hasta les llevó unas gorras del team “Ratón”, como le llaman de cariño al cantante e influencer, que sin duda dará mucho de qué hablar desde este 17 de enero cuando se estrene La Casa de los Famosos 3. View this post on Instagram A post shared by PARTE 1 (@parte_1)

Por lo pronto, el también hermano de Lupillo Rivera y tío de Chiquis Rivera, sigue haciendo promoción en Instagram para desde ya, ganarse a los miles de fans que tiene el reality show. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Esto sin olvidar que también aprovechó de cantar su más reciente tema musical “Dentro de mi Pecho” en vivo durante la transmisión de Hoy Día. View this post on Instagram A post shared by PARTE 1 (@parte_1)

