Ivonne Montero es la absoluta ganadora de ‘La Casa de los Famosos 2’: “¡Ganamos hija, lo logramos”

Ivonne Montero se coronó como la ganadora absoluta de ‘La Casa de los Famosos 2’, reality en el que permaneció 91 días compitiendo con otras 16 celebridades.

La ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos es una mexicana y se trata de la actriz y cantante Ivonne Montero, quien se llevará a casa el jugoso premio de $200 mil dólares, poco más de $4 millones de pesos.

El primero en salir durante la gala fue Toni Costa, quien vivió un emotivo reencuentro con su mamá que viajó desde España para acompañarlo en este capítulo final. Por supuesto, no dejó de agradecer por los amigos que se lleva y la una gran familia que formó dejándole grandes lecciones de vida.

Poco después se conoció el nombre de tercer finalista, Nacho Casano, que obtuvo una de las grandes sorpresas de la noche ya que fue recibido entre abrazos y besos por Daniella Navarro, dejando ver que la historia de amor que inició ante las cámaras de televisión puede tener futuro.

La cuenta regresiva para conocer al campeón de esta segunda temporada inició, por lo que Ivonne Montero y Salvador Zerboni vivieron minutos de tensión hasta que finalmente Héctor Sandarti mencionó el nombre de la actriz mexicana como el primer ligar de la competencia.

Por su parte, el villano de las telenovelas no pudo evitar mostrar su decepción de haber estado muy cerca de la corona, pues fue una competencia reñida ya que salió con el 32.6% de los votos del público.

Luego de trece semanas de enfrentarse con peleas, llanto, risas y un sinfín de emociones, Ivonne Montero fue la elegida para abandonar la casa, pero con la insignia de triunfadora absoluta gracias al 33.8% de los votos.

“¡Ganamos hija, lo logramos mi reina hermosa!” gritó emocionada la actriz durante un enlace con su hija Antonella, a quien le dedicó el triunfo que calificó como un sueño hecho realidad.

Montero se mostró emocionada y dijo sentirse orgullosa, alegre y principalmente muy agradecida con el público que la acompañó durante todo este tiempo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

