Mayeli Alonso y Juan Rivera se dieron hasta con el balde por comentarios en La Casa de Los Famosos

Juan Rivera es uno de los consentidos de La Casa de Los Famosos 3. Como se esperaba, el hermano de Jenni Rivera comenzó a hablar de su familia y en este caso hizo mención a su ex cuñada, que estuvo casada con su hermano Lupillo Rivera, Mayeli Alonso. Al ésta enterarse de los comentarios tomó su Instagram y le respondió a Juan y terminaron dándose hasta con el balde.

“Mi cuñada estuvo aquí en La Casa de Los Famosos. Dicen… Yo no sé porque no vi pero dicen.. yo no estoy asegurando para que después la gente diga.. Que ella dijo que ella no venía por los $200 mil dólares, que ella eso se lo ganaba en un día, que los de aquí eran muertos de hambre…“, fueron los comentarios que hizo Juan Rivera durante el reality show de Telemundo sobre la ex también Rica Famosa Latina, Mayeli Alonso.

Pero la ex de Lupillo Rivera no se quedó callada y tomó su Instagram para hacer uno de sus acostumbrados live. “No sé si recuerdan cuando les dije que eran unos muertos de hambre. Yo me refería a que a mí me molestó mucho chicas ese día que me nominaron a mí y a Osvaldo. A mí me caló mucho que nominaran a Osvaldo porque él y yo invertimos mucho tiempo en la cocina para darles de tragar a toda esa bola de trag*****”, comenzó aclarando la ex participante de La Casa de Los Famosos 2 sobre las declaraciones de Juan Rivera.

En cuanto a si necesitaba el dinero o no, tal como comentó el cantante de regional mexicano también opinó: “Yo no dije yo lo genero día a día. Si puedo, sí ha pasado veces que mis dos tiendas han vendido eso. Sí ha pasado…”, sentenció Mayeli. No hay duda que, aunque pase el tiempo, este reality de Telemundo sigue dando de qué hablar hasta con su ex participantes incluso de la primera temporada..

Fue justamente la primera ganadora, Alicia Machado, la que opinó también de Arturo Carmona y de sus coqueteos con las participantes de La Casa de Los Famosos. E incluso sorprendió al revelar haber tenido un romance pasado con el mismo. Así como también se las cantó a Nicole Chávez y a su papá, Julio César Chávez. View this post on Instagram A post shared by La casa de los famosos 3 (@lcdlf_3_2023) View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

