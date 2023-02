Alicia Machado confesó pasado romántico con Arturo Carmona de LCDLF: ‘Yo me comí ese caramelo’

La Casa de Los Famosos 3 está que arde. Por supuesto su primera ganadora, Alicia Machado, fue invitada al show de Telemundo, Hoy Día, y ahí confesó entre las conductoras que ella tuvo un romance en el pasado con Arturo Carmona, participante actual de LCDLF.

”… Él es un hombre divino… es más, él es mi ex. Yo me comí ese caramelo. Él es un caramelo. Él es un tipo con el que te la puedes pasar bien, pero con él tienes que estar clara que con él no vas para ningún lado porque él es muy coqueto. Él es un macho alfa … Y le habla a ésta y a la otra y es caballero con ésta, con ésta, con ésta, con ésta y con la otra. Entonces tú, como mujer, tienes dos opciones. O no lo volteas a ver, no existe y lo anulas en tu vida o te lo gozas…”, dijo Alicia Machado de la manera tan frontal y honesta que estamos acostumbrados a verla pero sobre Arturo Carmona. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Todo esto viene a colación de los acercamientos que ha tenido Carmona con algunas de sus compañeras en La Casa de Los Famosos 3. Recordemos que el ex de Alicia Villarreal se dio un beso con Aylin Mujica como parte de un reto, ha dado a entender que le interesa la venezolana Osmariel Villalobos y se muestra cercano y cariñoso con Dania Méndez, de ‘La Casa de los Famosos’, enseñó el piernón en un abrigo desabrochado. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Ésta también ha correspondido a las caricias del actor y ex futbolista como también a los celos de éste. Hace no mucho Dania le dio unos masajes a él y también a algunos de sus otros compañeros. Cosa con la que Carmona no estuvo muy contento y se lo dejó saber. Por supuesto en Instagram los seguidores del show de Telemundo reclacaron la supuesta actitud celosa del galán.

Aún no se tiene claro con quién es que hace más ‘match’ Arturo Carmona, pero Alicia Machado ya advirtió cómo es el caballero en materia del corazón. Por lo pronto quedará por ver quién, si es que pasa, terminará cayendo en los brazos del mismo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

