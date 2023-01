Adamari López se besa con Daniel Arenas en Hoy Día como hicieron en La Casa de Los Famosos

La Chaparrita de Telemundo, Adamari López, y el nuevo conductor de Hoy Día, Daniel Arenas, como buenos actores, protagonizaron un candente beso de telenovelas pero en el set del show de televisión. Esto imitando el reto de “Verdad o Reto” que se hizo en La Casa de Los Famosos 3.

En el mismo Aylin Mujica y Arturo Carmona se besaron, levantando de inmediato los rumores de un posible romance aunque esto haya sido sólo parte de un juego del reality show de Telemundo, LCDLF. Los conductores de Hoy Día hicieron la parodia imitando a sus homólogos con un beso actuado y los comentarios en el Instagram del programa matutino preferido de la televisión hispana no se hicieron esperar.

“Este panel 2023 de hoy dia esta IMPERDIBLE !!!!!! LOS AMOOO”, “Yo quiero ser actriz para practicar los besos con este muñeco”, “Los 2 son actores, adamaris es exactamente actriz”, “Creo q Daniel por respeto a su novia tuvo dárselo en las mejillas pero obvio nesecitan raiting”, “Pero el de Mujica y Carmona no fue trucado, eso fue lengua pura” y “Pero que sabroso el beso”, fueron parte de las reacciones del beso entre Adamari y Daniel.

Sus demás compañeras, Penélope, Andrea Meza y La Chikibombom preguntaban que cómo era un beso de telenovela a lo que Daniel Arenas dijo: “Pues todo menos con lengua” al tiempo que reía y cedía ante la broma con sus compañeras.

Daniel Arenas es el nuevo presentador de Hoy Día

Daniel Arenas se sumó al panel de Hoy Día hace apenas horas al cierre de esta nota. El actor colombiano ha participado en varias producciones como: “Teresa”. “Amorcito Corazón”, “Corazón Indomable” y “La Gata”. Además es pareja de la ex reina de belleza colombiana Daniela Álvarez y siempre ha servido de gran apoyo en todo lo que se refiere a la recuperación de la modelo y presentadora.

Por supuesto, todo esto no es más que el buen rollo que se respira en el set de televisión y de la empatía que está teniendo este nuevo grupo de conductores que acompañan a la consentida de Telemundo, Adamari López. View this post on Instagram A post shared by Bendito Closet (@benditoclosetstyle)

