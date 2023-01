Aylín Mujica recuerda en ‘La Casa de los Famosos 3’ su romance con Mel Gibson: “Se puso intenso el señor”

Aunque Aylín Mujica siempre ha tenido apertura a la hora de hablar de sus romances había uno que tenía muy bien guardado, pero fue en ‘La Casa de los Famosos‘ donde finalmente destapó el noviazgo que tuvo nada menos que con Mel Guibson, con quien salió durante tres meses.

Antes de compartir su anécdota, y ante la incredulidad de sus compañeros, tuvo que jurar por su hija Violeta que había sido verdad, pues conoció al actor y productor de cine cuando estaba dirigiendo la película ‘Apocalypto’, mientras que ella hacía una gira con la obra de teatro ‘Muévete Catalina’ en Veracruz, México.

“Yo me estaba separando, conozco a Mel (Guibson) cuando estaba haciendo Apocalipto y yo estaba en gira de teatro“, comentó, para poco después asegurar que se refiere a él tan familiar porque se tienen confianza.

Fue entonces cuando narró el momento en que conoció al actor de Hollywood.

“Mi matrimonio no iba bien. Estaba con Polo Polo en Muévete Catalina, que fue una comedia buenísima en gira por Veracruz. Lo conocí porque fui a la locación de Apocalypto y mi comadre, en ese momento, que era la que llevaba todos los animales para la película, (le dijo), ven para que conozcas a Mel y te tomes una foto. Pero soy muy de vibrar. Dije: ‘no me voy a tomar una foto porque creo que a él no le va a gustar’. En vez de tomarnos una foto nos pusimos a conversar de Cuba, de puros, porque fuma puro. Él me estaba contando que no le gustaba usar stunts y me dio el tour por todas las locaciones que era impresionante”, explicó.

Además recordó que uno de los testigos de su romance fue el comediante Polo Polo, quien perdió la vida el pasado 23 de enero; además del actor Alexis Ayala, con quienes compartía créditos dentro de la obra de teatro en la que participaba.

“Cuando me iba a ir, en vez de tomarme la foto, no habla ni papa de español, le digo: ‘Mel, te invito al teatro, para que veas una obra. Sé que a lo mejor no vas a entender nada, pero vente’. Me voy a la función y le comento a Polo Polo, a Alexis Ayala y Lourdes Munguía, todos ellos son testigos de mi romance con Mel. Alexis y Polo Polo me hicieron bullying, se burlaron de mí, me dijeron: ‘Sí, claro. Ya está sentado en primera fila, Cómo no'”, agregó a la charla.

Pero fue hasta la segunda función cuando él finalmente apareció, y sentado en primera fila se divirtió con la puesta en escena para después invitarla a cenar, momento en el que, al parecer, surgió el flechazo.

“Nos fuimos a cenar, me fue a dejar al hotel y a partir de ahí me dijo: ‘¿puedo pasar por ti mañana?’ y yo: ‘sí, vamos a platicar’. Me va a buscar después de la función, me lleva para su casa, me prepara una pasta y me empieza a mostrar los roches de la película, luego se sienta en el piano y empieza a tocar una canción de Pablo Milanés”, reveló.

Cuenta que estuvieron hasta las 5 de la mañana porque a él le gusta el tequila, momento en el que le dijo que no era buena idea que se siguieran viendo porque ambos estaban en proceso de separación y ella no quería un escándalo. Sin embargo, aceptó que se vieran una vez más, cita a la que Guibson llegó con una máscara de látex de John Travolta para que no lo reconocieran.

“Luego se puso intenso el señor, pero divino, pero él era mi crush (amor platónico) de niña“, sentenció la también presentadora.

