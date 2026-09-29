Se oponen a la reapertura de la empresa que puso en riesgo a residentes de Garden Grove

Activistas comunitarios se reunieron para exigir medidas de seguridad más estrictas, investigaciones sanitarias y límites a las operaciones de GKN en Garden Grove, tras el estallido de dos tanques en mayo pasado y la consiguiente evacuación de 50,000 personas de esa ciudad y ciudades circunvecinas, dejando secuelas emocionales y preocupación por una posible exposición a sustancias químicas.

En mayo, un gran tanque de almacenamiento que contenía miles de galones de metacrilato de metilo (MMA)—un producto químico tóxico y volátil utilizado en sistemas de materiales transparentes—comenzó a calentarse y a desestabilizarse, lo que amenazaba con provocar una explosión o una fuga catastrófica.

Miles de residentes de seis ciudades del condado de Orange, incluidas Garden Grove, Stanton y Cypress, se vieron obligados a evacuar.

“En esa planta se han cometido demasiadas violaciones”, dijo Donald Torres, concejal de Stanton. “El 70% de los residentes de mi ciudad tuvimos que evacuar. Yo estuve fuera tres días con mis tres pericos y una tortuga”. Stanton tiene 40.161 habitantes.

No hay estudio de riesgos de salud pública

Sin embargo, cuatro meses después del incidente, las autoridades del Departamento de Salud del condado de Orange ni siquiera han iniciado una evaluación de los daños sufridos por los niños y sus familias.

Ni la alcaldesa Stephanie Klopfeinstein ni los concejales George S. Britigam III, Phillip Nguyen, Joe DoVihn, Yesenia Muñetón y Ariana Arestegui respondieron por qué la ciudad no ha realizado un estudio de salud pública en las zonas afectadas. Tampoco lo han solicitado a la Autoridad de Salud Pública del condado de Orange.

Hasta ahora se han presentado más de 40 demandas y acciones colectivas contra GKN Aerospace y su empresa matriz, Melrose Industries, alegando negligencia, molestias públicas y falta de mantenimiento adecuado de los sistemas de refrigeración y monitoreo.

Los resultados preliminares de la encuesta de impacto realizada por el Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice indicaron que, además de los desplazamientos de las personas, hubo pérdida de salarios u horas de trabajo, estrés, miedo e irritación física.

Presión a los políticos

Carlos Perea, director ejecutivo del Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice, y varios activistas dijeron en rueda de prensa frente a la compañía que antes de la apertura de GKN se debe garantizar una supervisión independiente.

Carlos Perea, director ejecutivo de Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice.

Perea señaló que presionarían a los actuales concejales de Garden Grove y a los candidatos a la alcaldía: Stephanie Klopfenstein y Thu-Ha Nguyen, para que definan en las próximas semanas su postura sobre restringir o detener la expansión de las instalaciones de GKN “y establecer una moratoria a la producción militar nociva”.

Hasta ahora, Bill Zylla, candidato por el distrito 1 de Garden Grove, es el único que ha dejado clara su postura respecto a GKN.

“He realizado gestiones personalmente en Washington D. C. ante los senadores [Alex] Padilla y [Adam] Schiff, y el congresista Derek Tran, para exigir mayor rendición de cuentas y subsanar las deficiencias en la supervisión y regulación de los contratistas aeroespaciales y de defensa que operan en zonas residenciales”.

Exigen que pare la expansión

Perea indicó que han instado a la ciudad de Garden Grove y a sus funcionarios electos a establecer una moratoria sobre las operaciones previstas y la reapertura de GKN, así como sobre cualquier tipo de expansión que la planta tenga planeada”, dijo.

Añadió que conocen los planes de la empresa de aumentar sus actividades y, por ende, ampliar sus operaciones en la ciudad durante los próximos años.

“Exigimos que dicha moratoria incluya la prohibición de la fabricación de material militar en instalaciones cercanas a viviendas y otras zonas residenciales”, enfatizó. “Hasta ahora, la ciudad y sus dirigentes se han negado a ejercer las facultades normativas de las que disponen”.

Perea consideró que las autoridades municipales de Garden Grove se han limitado a acatar las órdenes judiciales y las negociaciones mantenidas con la oficina del fiscal de distrito las cuales, si bien incluyen un acuerdo indemnizatorio de 100 millones de dólares, no abordan los problemas estructurales que la ciudad enfrenta debido al tipo de operaciones de GKN y su impacto en los residentes.

“Nuestras preocupaciones se centran sobre las repercusiones a largo plazo para la salud derivadas del desastre químico y de las sustancias utilizadas en las instalaciones cercanas a las viviendas”, dijo.

Rahma Elsiesy, miembro del Movimiento de Jóvenes Palestinos

Rahma Elsiesy, miembro del Movimiento de Jóvenes Palestinos (Palestinian Youth Movement), capítulo de Los Ángeles, condado de Orange e Inland Empire describió que en la instalación de GKN Aerospace de Garden Grove se fabrican las cúpulas transparentes que se colocan sobre los cazas F-35, “incluidos los aviones enviados a Israel que se han utilizado para perpetrar el genocidio contra el pueblo de Gaza, así como en la guerra contra Irán y contra la población del Líbano”.

Señaló que la planta está atravesando un proceso de ampliación iniciado en 2024 y cuya finalización está prevista para 2027, “con el objetivo declarado de duplicar la capacidad de producción de dichas cúpulas para el F-35”.

“Nuestras ciudades no deberían permitir el uso de infraestructura, terrenos y fondos públicos para la fabricación y el transporte de carga militar destinada a un genocidio y a crímenes de guerra en el extranjero —acciones que, además, contaminan nuestras propias comunidades—, lo cual nos plantea una pregunta fundamental: ¿qué puede hacer la ciudad para garantizar que esto no vuelva a ocurrir?”.

“No puede reanudar producción”

Rodeada de todos los miembros del Ayuntamiento y del departamento de política, la alcaldesa de Garden Grove, Stephanie Klopfenstein declaró que el 28 de septiembre GKN Aerospace no puede ni podrá reanudar el proceso de producción de metacrilato de metilo (MMA) implicado en el incidente con materiales peligrosos de mayo hasta que se cumplan los requisitos de seguridad, judiciales, normativos y de cumplimiento.

La funcionaria destacó que la prórroga de la declaración de emergencia local respalda la coordinación continua y las labores de recuperación, y no responde a una amenaza nueva o inminente.

Klopfenstein indicó que aún existen cuestiones importantes de seguridad, normativa y cumplimiento que deben abordarse.

El pasado mayo una fuga en la planta GKN provocó la evacuación de miles de personas en Garden Grove.

El plan de reapertura debe contar con supervisión independiente para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos.

El plan de seguridad debe presentarse ante el Tribunal Superior para su aprobación. El trámite aún no se ha realizado y requiere de aprobación judicial

“El objetivo de esta labor es proteger no solo a la comunidad circundante, sino también a las personas que trabajan a diario en GKN”, precisó. “Los empleados de GKN merecen un entorno que cuente con las salvaguardas necesarias y donde se hayan cumplido plenamente los requisitos de seguridad”.

“Operatividad escalonada”

Un portavoz de GKN estableció que la compañía tiene previsto reanudar las operaciones de manera escalonada “durante los próximos días y semanas”, sujeto a la obtención de todos los permisos necesarios y en colaboración con las autoridades y expertos pertinentes.

“El retorno gradual a la plena capacidad de producción, posterior a esta etapa, se llevará a cabo priorizando la seguridad ante todo y conforme a un plan de seguridad aprobado por el tribunal”, dijo el informante.

Sobre el programa de reclamaciones y demandas legales contra GKN, el plan de seguridad y el evento comunitario, dijo: “Tal como anunció GKN Aerospace el 24 de agosto de 2026, estamos trabajando diligentemente para lograr una resolución definitiva de la investigación civil llevada a cabo por la Fiscalía del Condado de Orange en relación con el incidente de mayo”.

Una vez alcanzada dicha resolución —que incluirá como componentes clave el programa de reclamaciones y el plan de seguridad reforzado—, la presentarán ante el Tribunal Superior, junto con la Fiscalía.

Historial de violaciones en GKN

• 2014: El Departamento de Bomberos de Garden Grove emitió un aviso formal por no presentar un plan de gestión de materiales peligrosos.

• 2018: El Departamento de Relaciones Industriales impuso una multa de 2.550 dólares por no inspeccionar ni mantener la maquinaria; se registraron 10 infracciones de la normativa de OSHA en cuatro inspecciones relacionadas con equipos y sistemas de refrigeración.

• 2020–2021: El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) emitió citaciones por superar los límites de compuestos orgánicos volátiles (COV), por emitir contaminantes atmosféricos tóxicos (incluido el cromo hexavalente) y por operar equipos sin los permisos correspondientes.

• 2023: Las autoridades municipales ordenaron mejorar las prácticas generales de mantenimiento y orden tras un incidente en el que se vertió “lodo blanco” al sistema de alcantarillado, sumado a un derrame previo de metacrilato de metilo (MMA) y un incendio de productos químicos.

• 2025: Se acordó un acuerdo conciliatorio de 909.935 dólares con el SCAQMD por infracciones relacionadas con permisos y el mantenimiento de registros, seguido de notificaciones estatales adicionales para exigir el cumplimiento en materia de registros operativos.

• La crisis de mayo de 2026 y sus consecuencias: entre el 21 y el 23 de mayo de 2026, un tanque de 7000 galones que contenía metacrilato de metilo se sobrecalentó debido a un fallo en el sistema de refrigeración interno, que contaba con una válvula inoperativa.