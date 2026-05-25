Abogados presentan demanda colectiva por crisis en el condado de Orange

Abogados presentaron una demanda colectiva por la crisis que se desató debido a la falla de un tanque de almacenamiento desde el jueves 21 de mayo en una instalación industrial en la ciudad de Garden Grove, en el condado de Orange.

La demanda fue presentada este sábado por The X-Law Group y Presidio Law Firm tras el incidente que ocurrió en GKN Aerospace, donde un depósito con más de 7,000 galones de metacrilato de metilo estaba en riesgo de explotar o de sufrir una fuga de la peligrosa sustancia química.

“Que sepamos, casos como este son extremadamente raros, especialmente cuando se trata de una situación que involucra una instalación ubicada en un vecindario residencial”, dijo el abogado y fundador de X-Law Group, Filippo Marchino, en una entrevista con la cadena Fox.

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La demanda colectiva se presentó contra GKN Aerospace, responsable de las instalaciones donde ocurrió la emergencia, que obligó a la evacuación de más de 50,000 residentes de Garden Grove.

“Los gastos que las personas tienen que afrontar, como la gasolina, el hotel o las comidas fuera de casa, se acumulan rápidamente“, expresó Marchino.

Familia de Garden Grove bajo la orden de evacuación. Crédito: Ethan Swope | AP

Se acusa a GKN Aerospace de actuar de forma negligente, por lo que se exige que rinda cuentas por lo que, según los abogados, podría suponer una grave perturbación para las familias, así como problemas de seguridad potencialmente serios.

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“Los demandantes buscan principalmente una indemnización por daños y perjuicios derivados de daños a la propiedad, perjuicios relacionados con la evacuación, molestias ocasionadas, desplazamiento y la interferencia con el uso y disfrute de la propiedad”, se expone en la demanda.

“Los demandantes se reservan expresamente todos los derechos y recursos relacionados con lesiones latentes, reclamaciones por exposición tóxica futura y medidas de seguimiento médico, en la medida permitida por la ley aplicable”, se agrega en el documento.

El abogado Marchino dijo que no se llega a una situación en la que se ordena la evacuación de 50,000 personas sin una importante falta de supervisión que, en el mejor de los casos, es negligente y, en el peor, totalmente temeraria.

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La empresa GKN Aerospace, en su sitio web, publicó la mañana de este lunes que especialistas técnicos que laboran para la planta en Garden Grove llevaron a cabo la noche del domingo una operación conjunta con la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA).

“El equipo retiró de forma conjunta y exitosa el material aislante externo del tanque para facilitar los esfuerzos de enfriamiento de su contenido”, informó.

La mañana de este lunes, la OCFA informó que se eliminó el riesgo de explosión del depósito con la sustancia química peligrosa al confirmarse un descenso en la temperatura del tanque.

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GKN Aerospace mencionó que la operación se realizó tras varios días de monitoreo y trabajo minucioso para estabilizar el tanque, en conjunto con el equipo de expertos en el lugar.

“Pedimos disculpas por las molestias que este incidente está causando y nuestra prioridad sigue siendo su resolución segura, para que los residentes puedan regresar a sus hogares lo antes posible”, agregó en su mensaje.

La empresa reiteró a los residentes que continúen acatando todas las instrucciones emitidas por las autoridades locales, del condado de Orange y por el personal de emergencia.

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