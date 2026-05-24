Peligro de explosión o derrame de químicos persiste en el condado de Orange

Un tanque de almacenamiento de sustancias químicas se mantiene en riesgo de sufrir una explosión o de derramar productos tóxicos la mañana de este domingo en las instalaciones de GKN Aerospace, en la ciudad de Garden Grove, en el condado de Orange.

Según funcionarios, la amenaza es que la falla en el tanque pudiera derramar miles de galones de metacrilato de metilo, una sustancia química altamente tóxica, o en el peor de los escenarios, que el depósito pudiera explotar como consecuencia del incremento de la temperatura en su interior.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este sábado el estado de emergencia por la emergencia en la instalación industrial en Garde Grove.

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“La seguridad de los residentes del condado de Orange es la máxima prioridad. Estamos movilizando todos los recursos estatales disponibles para apoyar a los servicios de emergencia locales y garantizar que la comunidad tenga lo necesario para mantenerse a salvo”, expresó Newsom.

Residentes de Garden Grove evacuados por el peligro de explosión de un tanque de almacenamiento químico. Crédito: Ethan Swope | AP

Debido a la emergencia, que comenzó este jueves, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 50,000 personas, sin que se conozca, con certeza, hasta cuándo podrían permanecer alejados de sus hogares.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) dijo que un equipo pudo observar un termómetro interno del tanque, de 34,000 galones, que mostraba que la temperatura ha estado aumentando aproximadamente un grado por hora desde la mañana del jueves.

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El riesgo de una explosión se mantenía latente la mañana de este domingo mientras los servicios de emergencia se esforzaban por encontrar una solución a la peligrosa situación.

Durante la noche de este sábado, los equipos entraron a la instalación para obtener una lectura precisa de la temperatura del líquido volátil en el tanque de almacenamiento dañado, que, según la OCFA, aumentó significativamente durante las últimas horas.

Representantes de la empresa GKN Aerospace afirmaron que estaban colaborando con los servicios de emergencia para encontrar una solución.

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“Estamos totalmente concentrados en colaborar con los servicios de emergencia, los equipos especializados en materiales peligrosos y las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad de la comunidad local, nuestros empleados y los demás involucrados“, dijo este sábado un portavoz de GKN.

El incidente ocurrió en las instalaciones de GKN Aerospace, en Garden Grove. Crédito: Ethan Swope | AP

La empresa ofreció sus disculpas por las importantes molestias ocasionadas a los miles de residentes y negocios de Garden Grove por la necesidad de ser evacuados ante el peligro del derrame químico o explosión del tanque.

“Estamos trabajando incansablemente con todos los expertos pertinentes para resolver esta situación de la manera más segura y oportuna posible, y agradecemos profundamente el continuo profesionalismo y dedicación de los servicios de emergencia del condado de Orange”, agregó el portavoz.

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Hasta la mañana de este domingo, las autoridades del condado de Orange no habían reportado personas fallecidas o lesionadas por el incidente, mientras se mantenía en curso una investigación para conocer las causas por las que ocurrió la falla en el tanque de almacenamiento.

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