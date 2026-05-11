Policía de Los Ángeles investiga allanamiento en casa con niños presentes

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) está tras la pista de dos presuntos ladrones que irrumpieron en una residencia habitada la noche de este domingo en el vecindario de Beverly Grove.

De acuerdo con el LAPD, aproximadamente a las 10:45 p.m., los oficiales respondieron a una llamada que reportaba el allanamiento de morada en una vivienda en la cuadra 8200 de Oakwood Avenue.

El servicio de noticias en video KNN informó de que una niñera y dos niños pequeños se encontraban en el interior de la casa en el momento en que uno de los sospechosos irrumpió por una ventana de la cocina.

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Sin confirmar los detalles, un portavoz del LAPD dijo que la trabajadora y los pequeños se encontraban en la casa cuando ocurrió el allanamiento.

El portavoz mencionó que, al parecer, una alarma ahuyentó a los ladrones, quienes escaparon en un automóvil Kia de modelo reciente. Al parecer, los hampones no sustrajeron ningún objeto durante el allanamiento.

Los sospechosos fueron descritos únicamente como dos hombres que vestían sudaderas negras con capucha.

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El viernes 8 de mayo, los oficiales del LAPD respondieron a un incidente similar en el área de Studio City, a solo unas ocho millas (12.8 kilómetros) de distancia de Beverly Grove.

En el incidente de Studio City, dos hombres fueron captados por una cámara de vigilancia en el momento en que allanaban una propiedad mientras sus residentes se encontraban ausentes.

Un vecino recibió un mensaje de texto del propietario para avisarle del allanamiento, por lo que enfrentó a los presuntos ladrones, que también escaparon en un automóvil Kia blanco de modelo reciente.

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El residente de Studio City logró tomar algunas fotografías del vehículo en el que escaparon los sospechosos, pese a que fue rociado con una sustancia que le irritó la piel, que se cree podría ser gas pimienta para osos.

Los oficiales del LAPD están investigando para determinar si los incidentes en Beverly Grove y Studio City pudieron haber sido cometidos por los mismos sospechosos.

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