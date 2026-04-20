Allanamiento en joyería se suma a la serie de robos en el Valle de San Fernando

El hurto a una joyería en Sherman Oaks se suma a una serie de robos a negocios y residencias del Valle de San Fernando que se han cometido en los días recientes.

Un video de vigilancia captó a sospechosos que irrumpieron la madrugada del 18 de abril en Neda Jewelry, en 15030 Ventura Boulevard, después de derribar la pared desde un negocio contiguo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que los hampones no lograron robar las joyas que el propietario mantenía guardadas en una caja fuerte, aunque sustrajeron algunas de sus pertenencias, tras provocar cuantiosos daños.

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“Tenemos miedo, no podemos dormir. Vigilamos las cámaras desde la noche hasta la mañana“, expresó el dueño de Neda Jewelry, quien fue alertado de actividad sospechosa en la tienda y observó cómo los ladrones se arrastraban por el suelo antes de destrozar las máquinas de tarjetas de crédito.

El comerciante dijo que los presuntos ladrones intentaron abrir la caja fuerte, sin éxito. Añadió que no es la primera ocasión en que su negocio sufre un robo, después del que ocurrió en 2023 en circunstancias similares.

“Recubrí mi caja fuerte con metales pesados tres o cuatro veces para asegurarme de que esta vez no fuera fácil de cortar”, agregó.

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El incidente en Neda Jewelry es el más reciente de una serie de allanamientos e intentos de robo que han impactado el Valle de San Fernando en las semanas recientes.

La cafetería Cara Vana, en North Hollywood, fue asaltada por tercera vez en los últimos cinco meses; mientras que en Granada Hills, los vecinos reportaron también una serie de robos en las últimas semanas, en tanto que varias casas en Valley Village también fueron visitadas por los hampones.

Residentes y comerciantes del Valle de San Fernando consideraron que las autoridades deben reforzar las medidas para detener el aumento de robos.

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Ante el aumento de incidentes, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ordenó el aumento del número de patrullas en la zona, especialmente a lo largo de Ventura Boulevard y en vecindarios cercanos, para responder rápidamente a los casos.

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